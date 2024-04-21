افتتاح مأمورية الشهر العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، صباح اليوم الأحد، مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارتي العدل والإسكان وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى كلمته، أشار وزير العدل إلى أن العاصمة الإدارية والتي أنشئت في زمن قياسي أصبحت واقعًا ملموسًا، لتصبح مدينة عصرية ومتطورة وكاملة الخدمات بما يتسق مع توجه الدولة في الجمهورية الجديدة، وتوفير المصالح الحكومية التي تواكب هذا التطور لخدمة المواطنين ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وأضاف أن الطفرة العمرانية والاستثمارية غير المسبوقة التي أقيمت بالعاصمة تتطلب آليات تعزيزها من خلال منظومة تسجيل عقاري يواكب التطوير القائم في العاصمة الإدارية وبما يخدم توجهات الجمهورية الجديدة.

وأكد الوزير أن أهمية تسجيل العقارات تهدف إلى توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية والحد من النزاعات القضائية حولها وكذلك دعم الاستفادة من الاستثمار العقاري في الممتلكات.

وفي كلمته، وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الشكر لوزارتي العدل والاتصالات، على التعاون الوثيق لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري في الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشدد على تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري من حيث الشكل والمضمون، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم هذا النموذج في المدن الجديدة، والمناطق التي يتم تطويرها في العمران القائم.