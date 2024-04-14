"العدل" تنجح فى استرداد 149.742 مليون جنيه فى قضايا الكسب غير المشروع

كشفت وزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، في التقرير السنوي لعام 2023، عن أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام الماضي، وقامت بالعمل على تعزيز اليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال محموعة من الاجراءات معني بتنفيذها إدارة الكسب غير المشروع والادارة العامة لشئون مكافحة الفساد، إدارة الشئون القانونية.

وأعلنت الوزارة أنه خلال عام 2023 تم إنجاز «إجمالي ملفات إقرارات الذمة المالية الورادة خلال تلك الفترة 386756 تقريرا وتم إنجاز منه 366480 تقريرا ومتبقي 20276 تقريرا بنسبة 95%.

ونوهت الوزارة في تقرير إنجازتها أن إجمالي الشكاوي والتحقيقات التي تحمل في طياتها شبه كسب غير مشروع والمعروضة خلال تلك الفترة 659 شكوى وتحقيق، وتم إنجاز 656 شكوى وتحقيق ومتبقي 303 شكوى، بنسبة إنجاز 45%.

وبلغت جملة المبالغ المحولة إلى وزارة المالية نقدًا وأصول عينيه والجهات العامة والجهات المجني عليها في إطار التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، وجرائم العدوان على المال العام تبلغ مائة وتسعة وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وأربعون ألفا وأربعائمة وثلاثة عشر جنيها (413و742و149) مليونا.

وتختص إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعيًا وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.