الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الشرطة النسائية تشارك في تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر

الشرطة النسائية
الشرطة النسائية

شهد صباح اليوم الأربعاء الشوارع الرئيسية وأماكن وسط البلد والتجمعات انتشار عناصر الشرطة النسائية بوزارة الداخلية في عدد كبير من المناطق في محافظتى القاهرة والجيزة اللتين تشهدان إقبالا من المواطنين خلال فترة عيد الفطر، وذلك لتشديد إجراءات التأمين ومكافحة العنف ضد المرأة ومكافحة جرائم التحرش. 

ودفعت مديريتا أمن القاهرة والجيزة بعناصر الشرطة النسائية، بمناطق متفرقة في محيط دور السينما، وفي المتنزهات العامة والحدائق والمراسي النيلية، وذلك في إطار خطة أمنية مكبرة لتأمين الشارع المصري خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد عقد اجتماعًا أمس الأول الإثنين، مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، تم التواصل خلاله مع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)؛ لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه لحماية أمن وسلامة المواطنين.

ووجه وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية في المهام الموكلة إليهم، الأمر الذي حقق نجاحات وإنجازات متميزة، أسهمت في إدراك المنظومة الأمنية لمُستهدفاتها، رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

 

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