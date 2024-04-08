طعنة في القلب.. تفاصيل سقوط سائق جثة هامدة أمام أولاده في دار السلام

استيقظ سائق التوكتوك «جمال» من منطقة دار السلام بالقاهرة، في صباح أحد الأيام في شهر رمضان المبارك، وترك أولاده نائمين، بعد ليلة مبهجة بين أفراد العائلة انتهت بالسحور وذهاب كل فرد منهم للنوم لبداية يوم جديد في الصباح.

في صباح السبت الماضي، خرج «جمال» من منزله وقاد مركبة التوك توك الخاصة به بحثَا عن رزقه ورزق أولاده، وبعد يوم طويل عاد للمنزل ليفطر مع زوجته وأولاده، وركن التوك توك أسفل منزله وصعد لشقته.

دقائق قليلة وسمع صياح وتهديدات ووعيد من جيرانه بسبب ركنة التوك توك أمام المنزل مطالبين إياه بعدم الوقوف به هنا مرة أخرى وتركه في جراج، لم يتمالك جمال وأبنائه الموقف، وطالبوهم بالإنصراف من أمام المنزل قائلين «مش هنحرك التوك توك من هنا»، كانت تلك الكلمة كفيلة لنشوب مشاجرة بين العائلتين انتهت بوقوع «جمال» جثة هامدة أمام الجميع بعد تسديد طعنات قاتله له في قلبه.

تفاصيل الواقعة الرسيمة من محضر الشرطة بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرفين ووجود قتيل ومصاب جراء المشاجرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين بعد فحص الأجهزة الأمنية لموقع المشاجرة نشوب مشاجرة بين طرف الأول شخص متوفٍ بجرح نافذ بالبطن، ونجله مصاب بجرح قطعي بالظهر، وطرف ثان وهو شخص عاطل، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين – لخلافات حول ركن توك توك خاص بالثاني، أمام العقار محل سكنهم.

على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، واستدعاء سيارة الإسعاف لموقع الحادث ونقل الجثة للمشرحة.