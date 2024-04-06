السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

وزير العدل ينعى الدكتور أحمد فتحى سرور

الدكتور أحمد فتحي
الدكتور أحمد فتحي سرور

نعى المستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق. 

وجاء في النعي: «فقد المجتمع القانوني المصري والعربي والدولي في الليلة المباركة أستاذ الأساتذة ومعلم الأجيال وكبير العلماء والرمز الرفيع في المحاماة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور، بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء، تقلد فيها أرفع المناصب الوزارية والبرلمانية، ونهل من علمه ملايين الدارسين والباحثين والعاملين في مجال القانون بصفة عامة وفي القضاء بصفة خاصة، وإذ يتقدم وزير العدل وجموع القضاة لأسرة الفقيد الكبير بالعزاء، يدعون له بالمغفرة والرحمة والمنزلة العالية في جنة الخلد».

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