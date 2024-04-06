السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وكيلا مجلس النواب وأمينه العام ينعون الدكتور أحمد فتحى سرور

أحمد فتحي سرور
أحمد فتحي سرور

نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب الأسبق، صاحب التاريخ القانوني والبرلماني المشرف، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.

موعد ومكان جنازة الراحل أحمد فتحي سرور 

وتوفيّ اليوم الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب  الأسبق.

وأعلن نجله الدكتور طارق سرور، عبر صفحته على فيسبوك، عن وفاة والده بقوله: "اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته، رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليًا ودوليًا، رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء".

وأضاف: "وداعًا أبي، الأب الحنون والمعلم والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي، اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار، اللهم اجعل أعماله فى ميزان حسناته اللهمّ إنّه كان لكتابك تاليًا وسامعًا، لين القلب، متسامح، اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بجنة عرضها السموات والأرض، اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد".

وأعلن طارق سرور عن أن جنازة والده ستكون اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

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