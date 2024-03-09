السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وكيل مجلس النواب: شهداء مصر تركوا أثرًا خالدًا في ذاكرة وطنهم ووجدان شعبهم

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد  أن العظماء لا يرحلون؛ لأنهم يتركون أثرًا خالدًا في ذاكرة وطنهم ووجدان شعبهم، وتتناقل الأجيال سيرتهم.. وفي طليعة هؤلاء شهداء مصر عبر العصور.. هم ميراثها الوطني الذي ينهل أبناؤها من مسيرته نهجًا ومن رؤيته نبراسًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة سعد الدين.

وأضاف: «اليوم تحتفل مصر بيوم الشهيد، عرفانا منًا – جيلا بعد جيل- بتضحيات هؤلاء الأطهار الأبرار بأرواحهم فداء حرية وكرامة مصر، وعزة وشرف شعبها النبيل».

وأوضح «وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، يسرني ويشرفني أن أتقدم باسمي وباسمكم بتحية إجلال وتعظيم إلى رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة، الذين يقدمون - دائما - الغالي والنفيس من أجل حماية وبناء مقدرات هذا الوطن، وصون أمن واستقرار شعبه العظيم».

وأضاف وكيل أول مجلس النواب، قائلا «كما توجد ذكرى غالية علينا جميعًا وهي اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق أمس الثامن من مارس، وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم بتحية عرفان وإجلال لكل نساء العالم، وفي القلب منهن عظيمات مصر، اللائي ضربن المثل والقدوة عبر التاريخ في العطاء والتضحية بلا حدود داخل الأسرة، وفي العمل، وفى خدمة الوطن».

المستشار أحمد سعد الدين يوم الشهيد العظماء شهداء مصر الجلسة العامة لمجلس النواب

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