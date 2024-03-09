السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: "يوم الشهيد" سيظل خالدًا فى التاريخ

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب: "إن الدولة تحتفل بيوم من أعظم الأيام خلودًا في تاريخ وطننا، وهو يوم الشهيد الذى يوافق 9 مارس من كل عام"، مضيفًا: "نحتفل بهذا اليوم سنويا لنتذكر ما قام به هؤلاء الأبطال من دفاع بالغالي والنفيس عن هذا الوطن العظيم".

ولفت النائب عمرو هندي إلى أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يأتى تقديرًا واحترامًا لرجال بواسل ضحوا بأرواحهم من أجل أمن وأمان واستقرار الوطن، وشهداء مصر ستظل سيرتهم خالدة في وجداننا باعتبارهم نموذجا عظيما يحتذي به الجميع في الحفاظ على كرامة هذا الوطن، مهنئا الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

القوات المسلحة لم ولن تنسى أبناءها المخلصين

وأضاف "هندي" أن الاحتفال بيوم الشهيد يؤكد أن القوات المسلحة لم ولن تنسى أبناءها المخلصين، خاصة أن هذا تجسيد لأسمى معاني الوطنية والفداء لأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار هذا الوطن، متابعًا: "الاحتفال بهذه الذكرى العطرة التى سجلها التاريخ بحروف من نور له دلالات خاصة، أولاها أن الدولة المصرية لم ولم تنسى شهداءها الأبرار ودماءهم الذكية التى ضحوا بها من أجل رفعة الوطن والحفاظ على ترابه، واستعادة البطولات والأمجاد، وإحياء ذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل أمن وأمان هذا الوطن".

ولفت إلى أن رجال القوات المسلحة الباسلة يواصلون الليل بالنهار لحفظ أمن وأمان واستقرار الوطن، والدولة لم ولن تنسى شهداءها الأبرار، وستظل أسماؤهم محفورة بحروف من نور في الذاكرة عبر الزمن يتذكرها جيل بعد جيل لرجال ضحوا بأرواحهم لكي يعيش الوطن فى أمن وأمان.

النائب عمرو هندي مجلس النواب الدولة المصرية يوم الشهيد القوات المسلحة

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