أمن على دعائه الرئيس السيسى.. الداعية مصطفى حسنى يدعو لمصر بيوم الشهيد

شارك الداعية الإسلامي مصطفى حسني في احتفالية يوم الشهيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعاء مؤثر، أمن من خلفه الجميع، قائلًا: "اللهم ياولي في نعمتي وياصاحبي في رحلتي، وياناصري في محنتي، ويارجائي إذا انقطعت حيلتي، أنزل أمانك ومددك على مصر، يااااااااااارب ارفع لنا في كل ميدان خير راية، واجعل رحمة وعزة ونصرة هذا الجيل على يد قادته للعالمين آية، ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا".

وأكد الشيخ مصطفى حسني أنه إذا فنى الجسد يبقى الأثر.

يوم الشهيد

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبدالمنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.