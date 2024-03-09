السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن طقس أول أسبوع فى رمضان.. وتحذر المواطنين

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، على مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن تلك الفترة تشهد تقلبات جوية واختلافات في قيم درجات الحرارة على مدار اليوم الواحد.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذ الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن هذه الفترة الانتقالية يحدث فيها التغير الكبير في قيم الحرارة بين النهار والليل، بسبب اختلاف مصادر الكتل الهوائية بين الصحراوية والشمالية القادمة من جنوب أوروبا.

وأصافت أن "اليوم متوقع أن تصل العظمى على القاهرة 24 درجة مئوية، ليكون الطقس دافئًا نهارًا، وباردًا بشكل كبير ليلًا".

وكشفت أنه بداية من يوم الإثنين المقبل هو أول يوم شهر رمضان، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، لتكون الأجواء مائلة للحرارة في المحافظات الشمالية، وحارة بشكل كبير في المحافظات الجنوبية، إذ تصل العظمى على القاهرة نهارًا إلى 25 درجة مئوية.

وتابع: "ومن المتوقع أن تزداد قيم الحرارة في ثاني وثالث أيام شهر رمضان لتصل فيها العظمى إلى 28 درجة، ولكن المطمئن أن الكتل الهوائية مصادرها صحراوية، والتي تكون فيها نسب الرطوبة أقل، وهو ما يجعل الشعور بدرجات الحرارة أقل، ويجعل الأجواء ربيعية".

وواصلت: "ستعود الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية بعد يوم الخميس المقبل، والذي يتزامن مع رابع أيام شهر رمضان"، مشددة على ضرورة عدم تخفيف الملابس.

الأرصاد الطقس طقس شهر رمضان شهر رمضان درجات الحرارة

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