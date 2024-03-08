الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وزير الخارجية البريطانية: لندن وشركاؤها سيفتحون ممرًا بحريًا لإيصال المساعدات لغزة

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

قال ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، إن لندن وشركاؤها إلى جانب واشنطن سيفتحون ممرًا بحريًا لإيصال المساعدات لقطاع غزة.

 كاميرون يدعو إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة

ودعا وزير الخارجية البريطاني، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وكان "كاميرون" قد شدد سابقًا على أن بريطانيا تبحث كل السبل التي تؤدي إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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