الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بـ10 آلاف مسيّرة من أحدث طراز

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطانى جرانت شابس خلال زيارة إلى كييف أن بريطانيا ستقوم بتزويد أوكرانيا بـ10 آلاف طائرة مسيرة إضافية.

 

وقال شابس: "إنني أعزز التزامنا بتسليح أوكرانيا بأحدث الطائرات المسيرة، التي يتم توفيرها مباشرة من شركات الدفاع الرائدة في بريطانيا، مباشرة من أرض المصنع إلى خط المواجهة". 

 

وذكرت القناة أن الدفعة الأخيرة من الطائرات المسيّرة البريطانية لأوكرانيا تتكون بشكل أساسي من طائرات مسيرة من طراز FPV، بالإضافة إلى الآلاف من الطائرات المسيرة الهجومية المخصصة للمراقبة والطائرات المسيرة البحرية.


وتمثل هذه الخطوة استثمارا إضافيا بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني (160 مليون دولار) بالإضافة إلى حزمة الطائرات المسيرة البالغة 200 مليون جنيه إسترليني (254 مليون دولار) التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في يناير.

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