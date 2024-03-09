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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أخبار حالة الطقس اليوم السبت 9-3-2024| درجات الحرارة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

زاد البحث عن أخبار حالة الطقس اليوم السبت 9-3-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر وذلك مع الأيام الأخيرة من فصل الشتاء وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات النهار.

 

 ويعرض الدستور الحالة الجوية من خلال بيان الهيئة القومية للارصاد الجوية اليومي.

 

حالة الطقس اليوم في القاهرة السبت 9-3-2024

كشف خبراء الهيئة القومية للارصاد الجوية عن أخبار حالة الطقس اليوم السبت 9-3-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر حيث يتوقع أن يكون طقس اليوم دافئ على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومائلا للحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار وباردا خلال ساعات الليل.

 

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وذلك مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

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"الأرصاد": طقس مستقر اليوم.. والعظمى بالقاهرة 23

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الأرصاد تحذر: 10 محافظات تتعرض غدا لسقوط أمطار وغيوم بالطرق الرئيسية

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية السبت 9-3-2024

أكدت الأرصاد الجوية أن يسود طقسا معتدل الحرارة نسبيا على كافة أحياء محافظة الإسكندرية مع وجود بعض التقلبات الجوية خلال الفترة المقبلة حيث تعود حالة من انخفاض درجات الحرارة ووصولها لمعدلاتها الطبيعية ليسود طقسا شتويا على جميع أنحاء المحافظة وذلك تزامنا مع نوة السلوم.

 

وحذرت الأرصاد من نشاط في حركة الرياح المحملة بالأتربة المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.

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توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في محافظات مصر

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أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 8-3-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

 درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.
درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

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توقعات الطقس في مصر في رمضان 2024

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