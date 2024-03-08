أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 8-3-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تسود حالة الطقس المعتدلة وترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا على كافة الأنحاء، وتعرض الدستور في التقرير التالي أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 8-3-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

تسود حالة الطقس الدافئة اليوم في القاهرة الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وبارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية في الفترة من 4 إلى 9 صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والسريعة المؤدية من وإلى شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى.

وترتفع درجات الحرارة بداية من اليوم الثاني من شهر رمضان المقبل، لتتخطى درجات الحرارة ثلاثين درجة على أغلب محافظات الجمهورية، ليسود الطقس حار طوال ساعات النهار، لطيف ليلًا.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

تسود حالة الطقس المائلة للدفء على الإسكندرية والسواحل الشمالية طوال ساعات النهار، وبارد ليلًا، مع تشكل فرصة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتبلغ سرعة الرياح 20 كيلومترا في الساعة والرطوبة 65%.

درجات الحرارة في محافظات مصر

محافظات القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14 درجة

محافظات السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة

محافظات جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة

محافظات شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجات

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة