تعرف حالة الطقس اليوم الخميس.. وما هي حالة الجو أول يوم رمضان؟

يعتبر معرفة حالة الطقس من اكثر الامور التي تشغل بال الكثير منا، لذا يقوم معظمنا بالبحث عن تفاصيل حالة الطقس بالكامل وذلك قبل النزول مباشرة من المنزل من اجل التأكد من تفاصيل حالة للطقس لارتداء الملابس المناسبة لتفاصيل اليوم.

تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس.. وما هي حالة الجو أول يوم رمضان؟

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل كاملة عن حالة الطقس وما هي الحالة العامة للطقس اليوم الخميس الموافق 7 مارس لعام 2024، كما نوضح التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس في رمضان خلال يوم الإثنين الموافق 11 مارس ومن المتوقع يكون أول يوم من أيام شهر رمضان الكريم.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

أوضحت الهيئة العامة للارصاد انه يسود اليوم طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس لمدة أسبوع

وحذرت الهيئة العامة للارصاد من تكون شبورة مائية من الساعة الـ4 إلى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوجد نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء بسرعة رياح (36 كم/س) على فترات متقطعة، كما يوجد فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وخلال أول يوم رمضان يسود طقس دافيء نهارا وتصل درجات الحرارة إلى 25 درجة مئوية، وشددت الهيئة العامة للأرصاد على ضرورة عدم تخفيف الملابس وذلك لتجنب التعرض للإصابة بنزلات البرد خلال التقلبات الجوية.

درجات الحرارة اليوم في محافظات

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 23 12

6 أكتوبر 23 12

بنها 22 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 23 14

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 12

دمياط 22 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 13

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 23 13

نخل 22 05

كاترين 19 04

الطور 22 14

طابا 23 14

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 12

مطروح 20 12

السلوم 19 11

سيوة 22 12

رأس غارب 27 15

الغردقة 26 14

سفاجا 26 17

مرسى علم 27 15

شلاتين 27 19

حلايب 25 20

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 26 18

الفيوم 23 12

بني سويف 23 12

المنيا 24 10

أسيوط 25 11

سوهاج 27 13

قنا 28 13

الأقصر 28 14

أسوان 29 14

الوادي الجديد 27 14

أبو سمبل 29 15