حالة الطقس اليوم الخميس 7-3-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

أيام وينتهي فصل الشتاء رسميًا ويبدأ معه فصل الربيع وتعود حالة الطقس اليوم إلى الاستقرار اللطيف خلال هذا الفصل ومعه تستقر درجات الحرارة بشكل نسبي دون انخفاض أو ارتفاع فيها.

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس ٧ مارس ٢٠٢٤ في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات الجمهورية من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.





حالة الطقس اليوم في القاهرة



يسود اليوم طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس لمدة أسبوع





ورغم هذا الطقس الجيد إلا أن الأرصاد حذرت من تكون شبورة مائية من الساعة الـ4 إلى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



مع وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما يوجد نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء بسرعة رياح (36 كم/س) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في محافظات



القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 23 12

6 أكتوبر 23 12

بنها 22 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 23 14

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 12

دمياط 22 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 13

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 23 13

نخل 22 05

كاترين 19 04

الطور 22 14

طابا 23 14

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 12

مطروح 20 12

السلوم 19 11

سيوة 22 12

رأس غارب 27 15

الغردقة 26 14

سفاجا 26 17

مرسى علم 27 15

شلاتين 27 19

حلايب 25 20

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 26 18

الفيوم 23 12

بني سويف 23 12

المنيا 24 10

أسيوط 25 11

سوهاج 27 13

قنا 28 13

الأقصر 28 14

أسوان 29 14

الوادي الجديد 27 14

أبو سمبل 29 15