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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 6-3-2024 |درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

تصدر عنوان أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 6-3-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر محرك البحث في الساعات الأخيرة؛ إذ ينشغل المصريون بحالة الطقس باقتراب شهر رمضان تحسبًا لارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات الصوم ومعاناة الصيام في الطقس المرتفع.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 

يستعرض الدستور للقراء أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 6-3-2024 ودرجات الحرارة وفقا لهيئة الأرصاد الجوية والتي أكدت أن الحالة الجوية مشمسة ودافئة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على السواحل الشمالية، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة في جنوب الصعيد، أما ليلًا وفي الصباح الباكر، فستكون الأجواء باردة في معظم المناطق.

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حالة الطقس اليوم في القاهرة 

يتوقع هيئة الأرصاد الجوية انتشار شبورة مائية الأربعاء 6 مارس 2024، من الساعة الـ4 صباحًا حتى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا. 

وتحذر الهيئة من تأثير هذه الشبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة في مناطق مختلفة من مصر، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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حالة الطقس في الإسكندرية 

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقدر بحوالي 30% على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية ومحافظة الإسكندرية وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح سيكون شمالية غربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على نفس المناطق وجنوب سيناء أيضًا.

درجات الحرارة المتوقعة  اليوم الأربعاء 6-3-2024 في محافظات مصر

يوم الأربعاء 6 مارس 2024، تتوقع درجات الحرارة في مصر كما يلي:

القاهرة:

- العظمى: 23 درجة مئوية

- الصغرى: 13 درجة مئوية

العاصمة الإدارية:

- العظمى: 23 درجة مئوية

- الصغرى: 13 درجة مئوية

طابا: 24 درجة مئوية نهارا و15 درجة مئوية ليلًا

شرم الشيخ: 28 درجة مئوية نهارا و14 درجة مئوية ليلًا

الإسكندرية: 20 درجة مئوية نهارا و12 درجة مئوية ليلًا

العلمين: 23 درجة مئوية نهارا و12 درجة مئوية ليلًا

مطروح: 23 درجة مئوية نهارا و12 درجة مئوية ليلًا

6 أكتوبر:

- العظمى: 23 درجة مئوية

- الصغرى: 14 درجة مئوية

بنها:

- العظمى: 23 درجة مئوية

- الصغرى: 12 درجة مئوية

دمنهور:

- العظمى: 23 درجة مئوية

- الصغرى: 13 درجة مئوية

وادي النطرون:

- العظمى: 22 درجة مئوية

- الصغرى: 13 درجة مئوية


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