الثلاثاء 05 مارس 2024
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حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس.. والأرصاد تحذر

الطقس
الطقس

الاستعلام عن حالة الطقس من أكثر الأمور التى تشغل بال الكثير من المواطنين فأغلب المواطنين يتسألوا عن حالة الطقس والتفاصيل الخاصة بحالة الطقس، خاصة في ظل ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وهو ما يتسبب في ارتفاع معدل البحث عبر محرك البحث جوجل عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس لعام 2024.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

ولفتت هيئة الأرصاد، إن طقس الإثنين والثلاثاء 4-5 مارس 2024، سيشهدان انتشار شبورة مائية من الساعة الـ4 إلى 9 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من يوم الأربعاء 6 مارس حتى الجمعة 8 مارس 2024، حيث تنتشر الشبورة المائية من الساعة الـ 4 حتى الـ 9 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تواصل حالة الاستقرار النسبي في حالة الطقس بالإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، حيث سادت أجواء شتوية مائلة للبرودة مع وجود فرص لسقوط الأمطار التي تكون خفيفة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد على ضرورة توخى الحذر من انخفاض درجات الحرارة مرة أخري لذا يجب الحرص على عدم اترداء الملابس الخفيفة خلال تلك الفترة حتى مع ارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين من ضرورة عدم تخفيف الملابس وذلك لتجنب التعرض لنزلات البرد.

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