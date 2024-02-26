ننشر حالة الطقس اليوم الاثنين 26 فبراير 2024 بعد تحذيرات الأرصاد الجوية

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة الخاصة بحالة الطقس وذلك قبل الخروج مباشرة من المنزل، فتعتبر حالة الطقس من أكثر الامور التي تلقي تساؤل كبير من قبل المواطنين وذلك لأن معرفة حالة الطقس يترتب عليها ما سيرتديه المواطن قبل خروجه من المنزل مباشرة.

حالة الطقس اليوم الاثنين 26 فبراير

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس وما هي حالة الطقس المتعلقة باليوم الأثنين الموافق 26 فبراير.

وحذرت الأرصاد الجوية في مصر من حالة الطقس اليوم، ولاسيما مواطني الصعيد في نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي ستؤثر على مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، كما أن أوضحت تعرض محافظات «محافظة البحيرة، الإسكندرية، مطروح، محافظة كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، محافظة الدقهلية»، لأمطار تكون بنسبة تصل إلى 30%.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود غدًا الثلاثاء 27 من فبراير 2024، طقس مائل للحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى وبالوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، ويكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر في أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر حالة البحر المتوسط، حيث سوف تكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج يكون من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح يكون من جنوبية شرقية إلى رياح شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح، في مناطق من جميع السواحل الشمالية الغربية، وستكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والكثير من المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري في فترات متقطعة.

وشددت الأرصاد الجوية على وجود أمطار خفيفة وتكون «بنسبة حدوث 30% تقريبًا»، في مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وتكون على فترات متقطعة.