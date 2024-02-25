حالة الطقس غدا الإثنين وحتى الثاني من مارس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 25 فبراير إلى الجمعة 2 مارس، وفقًا للخريطة الجوية للتنبؤات.

وتشهد حالة الطقس غدا الإثنين ارتفاعا في درجات الحرارة حيث يتوقع ارتفاعها على معظم المناطق، حيث يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلًا للدفء على السواحل الشمالية، بينما يتوقع أن تكون الليالي والصباح الباكر شديدة البرودة.

حالة الطقس غدا الإثنين

كما تشهد حالة الطقس غدا الإثنين بعض الظواهر الجوية كالشبورة المائية والتي تظهر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خاصةً في الفترة من الساعة 4 إلى 9 صباحًا.

نشاط الرياح والأمطار

كما تتوقع الأرصاد نشاطًا في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مما قد يؤدي إلى تشكل عواصف رملية وغبار على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية.

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لاتزال التوقعات بتشكل شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، مستمرة في المناطق التي تقع بالقرب من المسطحات المائية في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خاصةً في الفترة من الساعة 4 صباحًا حتى 9 صباحًا، كما يتوقع هطول أمطار خفيفة وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

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