الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم وغدا في مصر.. وبالقاهرة والإسكندرية

الطقس
الطقس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة وغدًا السبت في مصر بالقاهرة والإسكندرية.

وقالت الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تظل الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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حالة الطقس اليوم الجمعة 23-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم في مصر

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الدافئ على أغلب الأنحاء، مع زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس، والتي تؤدى إلى دفئ الأجواء، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من الانخداع بحرارة الطقس خلال الأيام المقبلة والتخلي عن الملابس الشتوية لأننا مازالنا في فصل الشتاء، والذي ينتهي يوم 20 مارس المقبل، ولكن تظل الأجواء مستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل. 

حالة الطقس اليوم  وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية
حالة الطقس اليوم  وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية
حالة الطقس اليوم  وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية

ما حالة الطقس غدًا؟

تشهد محافظة القاهرة شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس يوم السبت 24 فبراير: 

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجات
  • جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى  15 درجة

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

يسود الإسكندرية، طقس مستقر نسبيًا، معتدل الحرارة، على كافة أنحاء عروس البحر الأبيض المتوسط، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 14 للصغرى و19 للعظمى مع تراجع فرص هطول الأمطار وسطوع الشمس، فيما سجلت سرعة الرياح 10 كيلو متر/ساعة والرطوبة 82%.

وحذرت خرائط الطقس من تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بالوجه البحري والسواحل الشمالية

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

أما عن حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع، فهناك أجواء مستقرة ودافئة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائلة للحرارة على جنوب الصعيد بينما تظل الأجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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