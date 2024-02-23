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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حالة الطقس اليوم الجمعة 23-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة ميل الأجواء إلى الدفء مع بدأ تحسن حالة الطقس على القاهرة وكافة المحافظات، كما ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى الأسبوع الماضي، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 23-2-2024 | درجات الحرارة في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وتوقع بيان هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الدافئ على أغلب الأنحاء، مع  زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس، والتي تؤدى إلى دفئ الأجواء، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من الانخداع بحرارة الطقس خلال الأيام المقبلة والتخلي عن الملابس الشتوية لأننا مازالنا في فصل الشتاء، والذي ينتهي يوم 20 مارس المقبل، ولكن تظل الأجواء مستقرة  حتى منتصف الأسبوع المقبل. 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقط الأمطار على بعض الأماكن بوسط وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، لكنها أمطار بين خفيفة ومتوسطة وغير مؤثرة على الأعمال اليومية.

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حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الدافئ نهارًا على الإسكندرية والسواحل الشمالية طوال ساعات النهار، بينما تكون شديدة البرودة ليلًا، مع توقعات بسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة. 

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22

العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 22

6 أكتوبر الصغرى 12 والعظمى 21

وادى النطرون الصغرى 12 والعظمى 21

 بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20

الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21

كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 20

المنصورة الصغرى 13  والعظمى 21

بنها الصغرى 13 والعظمى 22

دمنهور الصغرى 13 والعظمى 21

الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 21

شبين الكوم والصغرى 12 والعظمى 22

 طنطا الصغرى 12 والعظمى 20

 دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

السويس الصغرى 13 والعظمى 22

العريش الصغرى 11 والعظمى 19

رفح الصغرى 11 والعظمى 19

رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 23 

سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 15

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