متى يبدأ فصل الصيف 2024 في مصر؟.. والمشروبات المناسبة له

متى يبدأ فصل الصيف 2024 تساؤل يطرحه الملايين من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك مع بداية شهر أمشير القبطي والتقلبات الجوية التي تصاحبة خلال اليوم في كافة محافظات الجمهورية ويتأثر بها كافة المواطنين في مختلف الأعمار والتي تتسبب للبعض بالإصابة بنزلات البرد.

متى يبدأ فصل الصيف 2024؟

يجب التقرير التالي على تساؤل متى يبدأ فصل الصيف 2024 الذي يحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث جوجل في الأيام الماضية، وذلك مع حدوث موجة شديدة البرودة أدت إلى سقوط أمطار من متورسطة إلى غزيرة في كافة محافظات الجمهورية حيث ينتهي فصل الشتاء يوم 20 مارس 2024 ويبدأ فصل الربيع يوم 21 مارس ويستمر لمدة 92 يوم و18 ساعة.

ويبدأ الصف في مصر يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 ويستمر لمدة 39 يوم و15 ساعة حيث ينتهي يوم 21 سبتمبر 2024 حيث يتميز بارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ ووجود موجات حارة وشديدة الحرارة في كافة محافظات الجمهورية خاصة محافظات الجنوب.

فصول السنة في مصر

تختلف فصول السنة من النصف الشمالي والجنوبي من الكرة الأرضية حيث تقع مصر في نصف الكرة الشمالي بين خطى عرض 22 - 32 شمال الخط الاستوئي وبين خطى طول 24 - 37 شرق خط جرنيتش وجاءت الفصول كما يلي:-

يبدأ فصل الربيع من يوم 20 مارس 2024 ويستمر حتى 92 يوما و17 ساعة.

يبدأ فصل الصيف من يوم 20 يونيو 2024 ويستمر حتى 93 يوما و15 ساعة.

يبدأ فصل الخريف من يوم 22 سبتمر 2024 ويستمر حتى 89 يوما و20 ساعة.

يبدأ فصل الشتاء من يوم 21 ديسمبر 2024 ويستمر حتى 88 يوما و23 ساعة.

مشروبات فصل الصيف

هناك مشروبات يفضلها المصريين خلال شهور فصل الصيف للتخفيف من حدة درجات الحرارة وهى:-

1- عصير القصب البارد.

2 - عصير الليمون بالنعناع.

3 - عصير البطيخ.

4 - القهوة الباردة.

5 - عصير الدوم.

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