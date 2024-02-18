الحد الأدنى للأجور في مصر 2024.. وجدول الزيادة في شهر مارس

الحد الأدنى للأجور في مصر 2024 من الكلمات التي تحطى على نسب مشاهدة عالية عبر موقع جوجل البحثي خلال الأيام الماضية منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عنها في حزمة الإجراءات المالية التي من شأنها الحماية الاجتماعية للمواطنين.

الحد الأدنى للأجور في مصر 2024

رفع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحد الأدنى للأجور في مصر 2024 لموظفي الهيكل الإداري للدولة في كافة المحافظات بنسبة تصل إلى 6 آلاف جنيه بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة بالهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 جنيه إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارا من مرتب شهر مارس المقبل.

يذكر أن الزيادة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكثر من 6 ملايين موظف في الهيكل الإداري للدولة بكافة محافظات الجمهورية هى الزيادة الثامنة بشكل استثنائي وكذلك العاملين في القطاعات الحكومية والعامة والأعمال من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وغير المخاطبين.

جدول زيادة مرتبات موظفي الدولة الجديد مارس 2024

جاء جدول زيادة مرتبات موظفي الدولة الجديد خلال مرتبات شهر مارس المقبل 2024 وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما يلي:-

الحد الأدنى لموظفي الدرجة السادسة 6000 جنيه من مرتب شهر مارس 2024.

الحد الأدنى لموظفي الدرجة الخامس 6500 جنيه من مرتب شهر مارس 2024.

الحد الأدنى لموظفي الدرجة الرابعة 7000 جنيه من مرتب شهر مارس 2024.

الحد الأدنى لموظفي الدرجة الثالثة 7500 جنيه من مرتب شهر مارس 2024.

الحد الأدنى لموظفي الدرجة الثانية 8000 جنيه من مرتب شهر مارس 2024.

الحد الأدنى لموظفي الدرجة الأولى 9000 جنيه من مرتب شهر مارس 2024.

الحد الأدنى لموظفي درجة مدير عام 10 ألاف جنيه من مرتب شهر مارس 2024.

الحد الأدنى لموظفي الدرجة العالية 12 ألف جنيه من مرتب شهر مارس 2024.

الحد الأدنى لموظفي الدرجة الممتازة 14 ألف جنيه من مرتب شهر مارس 2024.

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