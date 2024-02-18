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مصر

نسب تخفيضات معارض أهلا رمضان 2024.. وأماكنها في القاهرة

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان 2024

نسب تخفيضات معارض أهلا رمضان 2024 من أكثر التساؤلات التي يطرحها المواطنين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار في الأسواق الأخرى وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على مد المعارض بالسلع لتلبية احتياجات المواطنين.

نسب تخفيضات معارض أهلا رمضان 2024

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن نسب تخفيضات معارض أهلا رمضان 2024 تتراوح من 30 - 40 % وذلك طبقا لتوجيهات الدولة بتوفير منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار أقل من أسعار الأسواق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك 2024.

كما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار منافذ بيع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها في صرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين عبر بطاقات التموين في كافة محافظات الجمهورية خلال شهري فبراير ومارس سواء كانت غذائية مثل الزيت والسكر والأرز أو غير غذائية مساحيق الغسيل والصابون.

كيلو السكر بـ27 جنيهًا.. أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في معرض "أهلا رمضان"

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أسعار السلع الغذائية في معرض أهلال رمضان 2024

جاءت أسعار السلع الغذائية في معرض أهلال رمضان 2024 كما يلي:-

  • سجل سعر زجاجة زيت لتر نحو 80 جنيه.
  • سجل سعر زجاجة زيت 700 ملي نحو 60 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الأرز نحو 27 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الأرز عريض الحبة نحو 31 جنيه.
  • سجل سعر كيلو السكر نحو 27 جنيه.
  • سجل سعر كيلو المكرونة نحو 28 جنيه.
  • سجل سعر المكرونة زنة 400 جرام نحو 27 جنيه.
    سجل سعر علبة سمن الهانم نحو 155 جنيه.
  • سجل سعر علبة سمن كريستال نحو 170 جنيه.
  • سجل سعر كيلو بلح نصف جاف نحو57 جنيه.
  • سجل سعر كيلو بلح ناشف نحو50 جنيه.
  • سجل سعر قمر الدين سوري نحو55 جنيه.
  • سجل سعر كيلو بلح فول نحو50 جنيه.
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التموين: ضخ 140 طنًا من السلع الأساسية يوميًا فى معارض وشوادر أهلًا رمضان فى محافظة الاقصر

أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في القاهرة 

يعرض الدستور للقراء أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في القاهرة :-

  • منطقة أثر النبي والمنيل وميدان الباشا  ( مصر القديمة).
  • حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.
  • المعصرة والتبين.
  • شارع حسن المأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية.
  • حي الموسكي بالمنطقة الغربية.
  • منطقة زهراء المعادي.
  • ميدان العرب وميدان الحرية بالمعادي
  • شارع 9 بالمقطم.

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