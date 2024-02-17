التموين: ضخ 140 طنًا من السلع الأساسية يوميًا فى معارض وشوادر أهلًا رمضان فى محافظة الاقصر

المصيلحي: التنسيق مع الغرف التجارية لافتتاح المعارض السلعية في المحافظات تباعًا

د. تامر صلاح مدير المديرية: إقامة 7 معارض ومن 20 إلى 30 شادرًا بمحافظة الأقصر

طرح السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو وزيت الخليط بـ70 جنيهًا للعبوة 800 مللى والأرز يتراوح بين 30 و35 جنيهًا للكيلو

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع معدلات ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 25 و30% عن مثيلاتها في الأسواق.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تنسيقًا تامًا بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض السلعية بصفة دورية وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ستشارك بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادرًا أيضًا.

من جانبه، قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، خلال جولة تفقدية على معارض أهلا رمضان في المحافظة؛ بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم ضخ نحو 140 طنًا من السلع الأساسية يوميا بمعارض أهلا رمضان بالمحافظة، والتي يبلغ عددها 7 معارض بين رئيسية وفرعية، وذلك بواقع 20 طنا لكل معرض، بالإضافة إلى الشوادر.

وأوضح صلاح أن المعارض السلعية مستمرة منذ شهر رمضان الماضي، مرورًا بمبادرة الرئيس لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن تلك المعارض شهدت تجديدات خلال الفترة الحالية استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك، وتم ضخ كميات مضاعفة من السلع تتراوح تخفيضاتها بين 25 و30%.

وأضاف أنه ستتم إقامة 3 معارض أهلا رمضان رئيسية في الأقصر وإسنا وأرمنت، و4 معارض أخري فرعية في مراكز المدن، كما أنه سيتم أيضا إطلاق 9 سيارات سلعية عبر 3 قوافل، وهناك 5 سيارات سلعية متنقلة تابعة لمشروع "عربيتي" 4 منهم حمولة 5 أطنان وسيارة واحدة حمولة 1.5 طن لصرف السلع التموينية، ومن 20 إلى 30 شادرا في المناطق الأكثر احتياجا.

وذكر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر أنه يتم ضخ 21 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد يوميا، و15 طنا والزيت الخليط 1 لتر بسعر 100 جنيه والـ800 مللي بـ70 جنيهًا،، و5 أطنان أرز بسعر يتراوح بين 20 و37 جنيها للكيلو الواحد حسب الدرجة والنوعية، مشيرا إلى أن اليوم الأول شهد ضخ 40 طنا، وذلك في كل المعارض والشوادر.

ونوه إلى أن موسم أهلا رمضان يتزامن مع الموسم السياحي في محافظة الأقصر الذي يشهد ارتفاعا في معدلات الطلب على السلع بنسبة تصل إلى 80% مقسمة إلى 50% زيادة استهلاك المواطنين و30% للوافدين.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر إلى أن ذلك يستدعي تأمين وصول السلع للتجار، حيث يتم تحديث قواعد البيانات الخاصة بأماكن المخازن وكميات السلع المتوفرة لديهم خاصة السلع الاستراتيجية والرئيسية.

وقال صلاح إن المديرية تعمل علي متابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2023 والقرارات رقم 1 و2 لسنة 2024، بهدف إلزام الشركات والمنشآت تدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو.

وأوضح صلاح أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه المديريات بأن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدي اللغات الأجنبية، على أن يدون السعر بشكل واضح عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها، مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة أو وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة، مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج النهائي.

وأوضح صلاح أن القرار ألزم أيضًا المنشآت فى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج أو سلعة بإخطار كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسبابه.

ونوه وكيل وزارة التموين بالأقصر، إلى تشكيل لجنة برئاسة مدير المديرية بكل محافظة وعضوية حماية المستهلك ومباحث التموين وممثل لمديرية الأمن، وكذلك المحافظة ومنظمات المجتمع المدني، حيث تقوم بالاجتماع أسبوعيا لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في ضوء التزام الجهات المشار إليها.

وفيما يتعلق بسلعة السكر، كشف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر عن أن الفترة الماضية شهدت انسحاب القطاع الخاص كاملا من السوق، الأمر الذي كان لزامًا على وزارة التموين التدخل سريعًا لتعويض ذلك النقص، وضخ كميات كبيرة من السكر للمواطنين في المنافذ التابعة للوزارة، وبقدر الإمكان حاولت توفيره في منافذ القطاع الخاص المعتمدة.

وأكد صلاح أنه لا توجد أزمة في المعروض من سلعة السكر، وإنما هناك تكالب من المواطنين على الشراء للتخزين، والحصول على كميات كبيرة بغرض التحوط من نقص المعروض، موضحًا أن المخزون الاستراتيجي من السكر في محافظة الأقصر آمن ويكفي 6 أشهر.

ولفت صلاح الى أنه يتم توفير السكر التمويني بسعر 27 جنيها والحر المطروح على البطاقات التموينية والمنافذ السلعية بسعر 27 جنيها.

من جهته قال عبدالرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر إنه يتم طرح كيلو الدقيق بسعر يتراوح بين 25 و28 جنيها، والمكرونة زنة 350 جراما من 6 و9.5 جنيه و400 جرام بـ13 جنيهًا، والدواجن البرازيلي والمحلي بسعر 100 جنيها للكيلو الواحد واللحوم السودانية بسعر 250 جنيها للكيلو الواحد.

وأضاف عبدالرزاق أن هناك متابعة مستمرة من قبل المديرية على معدلات الضخ بكافة المنافذ لتأمين وصولها إلى مستحقيها دون مغالاة في الأسعار أو تسريبها.

من جانبه قال حسن عبدالفتاح مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة الأقصر أن جميع السلع متوافرة ويتم ضخ معدلات كبيرة منها، حيث يتم ضخ الأرز المصري بسعر 35 جنيها والأرز الهندي بسعر 30 جنيها والصلصة زنة 300 جرام بسعر 10 جنيهات والشاي عبوة ربع كيلو بسعر يتراوح بين 57 و60 جنيها، مشيرا إلى أن تلك الأسعار أقل من مثيلاتها في السوق المحلية بواقع 15%.

بدوره قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي لوزارة التموين، إن الوزارة تواصل متابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين، سواء بمنافذها من مجمعات استهلاكية ومحلات البقالة التموينية ومشروع جمعيتي عير شركتي الجملة "العامة والمصرية".

ونوه الشحات إلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ستقوم بطرح ستقوم بطرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة بالمعارض، بالإضافة إلي حقيبة أهلا رمضان بأصناف تترواح بين 6 و10 أصناف.

وأوضح أنه سيتم طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، واكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

جانب من معارض اهلا رمضان بالأقصر

جانب من معارض اهلا رمضان بالأقصر

جانب من معارض اهلا رمضان بالأقصر

جانب من معارض اهلا رمضان بالأقصر

جانب من معارض اهلا رمضان بالأقصر

جانب من معارض اهلا رمضان بالأقصر

جانب من معارض اهلا رمضان بالأقصر

جانب من معارض اهلا رمضان بالأقصر

جانب من معارض اهلا رمضان بالأقصر

جانب من معارض اهلا رمضان بالأقصر

جانب من معارض اهلا رمضان بالأقصر

جانب من معارض اهلا رمضان بالأقصر

جانب من معارض اهلا رمضان بالأقصر

جانب من معارض اهلا رمضان بالأقصر

جانب من معارض اهلا رمضان بالأقصر

جانب من معارض اهلا رمضان بالأقصر