10مجمعات استهلاكية و5 معارض كبرى.. الإسكندرية تستعد لـ " أهلا رمضان"

تشهد محافظة الإسكندرية استعدادات مكثفة واجتماعات تنسيقية لإطلاق معارض “أهلا رمضان” لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث ستضم المحافظة عدد من المعارض الكبرى بجانب فروع للمبادرة بداخل السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية.

وقال المهندس محمود القلش، معاون مديرية التموين للإعلام والاتصال السياسي بالإسكندرية، إن أول معارض سوف تفتتح بالمحافظة هي ركن مبادرة " اهلا رمضان" بداخل المجمعات الاستهلاكية بعدد 10فروع والتي تتوافر بها جميع السلع الخاصة بالمعرض، بجانب السلاسل التجارية، حيث بدأت اليوم تواجد السلع بركن اهلا رمضان في بعض السلاسل الكبرى.



وأوضح أن المديرية بصدد الإعداد والتنسيق مع العديد مع الجهات، لافتتاح حوالي 5معارض كبري لمبادرة " أهلا رمضان" بأنحاء المحافظة بينهم معرض ببرج العرب جاري التجهيز له للافتتاح خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه تم الاجتماع مع كافة العارضين والموردين والجهات المشاركة لتنفيذ المعارض الكبرى.

وفي سياق آخر، أصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية.

وقامت إدارة المنتزة التموينية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة وحجب سلع غذائية بغرض الإحتكار.