أدعية ليلة النصف من شعبان 2024.. وموعدها وفقا لدار الإفتاء

زاد البحث عن أدعية ليلة النصف من شعبان 2024 عبر المنصات ومواقع التواصل منذ إعلان دار الإفتاء توقيت تلك الليلة شرعا وحثت المسلمين على إحياؤها بالصلاة والتسبيح وقراءة القرآن الكريم وكافة الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالي في تلك الليلة.

أدعية ليلة النصف من شعبان 2024

يعرض الدستور للقراء صيغ أدعية ليلة النصف من شعبان 2024 والتي يمكن الاستعانة بها خلال إحياء تلك اللية المباركة حيث يحتاج الإنسان خلال حياته التزود شيئا فشئيا من الأنوار الربانية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى للطمأنينة القلبية والراحة النفسية وذلك من خلال الأعمال الصالحة ومن أهمها الدعاء وهو كما يلي:-

ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا.

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته.. ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرة إلا قضيتها يارب العالمين.

ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا.. وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد.. وافتح لنا باب في الجنة لا يسد.. واحشرنا في زمرة سيدنا ونبينا محمد صل الله عليه وسلم.

اللهم طهر قلوبنا.. واستر عيوبيا.. واغفر ذنوبنا.. واشرح صدورنا.. واشف مرضانا.. وأرحم موتانا.

موعد ليلة النصف من شعبان 1445

أكدت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن ليلة النصف من شهر شعبان 1445 -2024 تبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 24 فبراير الجاري 2024 وحتى فجر الأحد الموافق 25 فبراير 2024 ويمكن صيام يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 الموافق 15 من شهر شعبان 1445.

وأكدت دار الإفتاء إن إحياء ليلة النصف من شعبان وصيام نهارها أمر مباح شرعا وفيه خير كثير وكذلك صيام أيام 13 و14 و15 من كل شهر عربي لقول الرسول صل الله عليه وسلم (صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك كصوم الدهر).

الأعمال المستحبة في ليلة 15 شعبان 1445

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان 1445 تلخص فيما يلي:-

الإكثار من الصيام.

قيام الليل.

الصلح مع أخيك في حالة الخصام.

الدعاء.

الصدقة.

صلة الرحم.

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