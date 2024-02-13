أدعية ليلة النصف من شعبان 1445.. ودعاء شهر رمضان 2024

أدعية ليلة النصف من شعبان 1445 محور اهتمام الملايين من المسلمين حاليا منذ استطلاع اللجنة الشرعية من جميع مراكز الاستطلاع في جميع محافظات الجمهورية الهلال، حيث تبين أول يوم الأحد الماضي غرة الشهر الكريم لذلك يحرص الملايين على إحياء ليلة النصف واستقبالها الأدعية.

أدعية ليلة النصف من شعبان 1445

يبحث الملايين من المسلمين في جميع بقاع الأرض أدعية ليلة النصف من شعبان 1445 الصحيحة المأثورة الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح حيث تعد من الليالي التي تقبل فيها الأدعية ولعل من أبرز الأدعية الواردة في إحياء ليلة النصف من شهر شعبان ما يلي:-

اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا شهر رمضان غير فاقدين أو مفقودين.. اللهم اهله علينا ببركة كرمك وألهمنا فيه الطاعة والمغفرة والعتق من النار.. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرزق وأبواب البركة وأبواب النجاح والفلاح يارب العالمين.

اللهم في ليلة النصف من شهر شعبان افتح لنا أبواب التيسير والتوفيق والسعادة واكتبنا من المجبورين الفائزين بالجنة.. اللهم نسألك عفوا يكفينا وعافية تغنينا ومقاما في الفردوس يعلينا ونظرة لوجهك الكريم ترضينا.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا في تلك الليلة المباركة.. وبارك لنا في شهر رمضان وأرزقنا عملا ترفع به درجاتنا في جنتك يارب العالمين.. اللهم وفقنا في حياتنا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين.. يا أرحم الراحمين.

الله نسألك من فضلك أن تجعلنا ممن تقول لهم يوم نقف بين يديك عبادي عرضت على أعمالكم وقد غفرت لكم واذهبوا فأدخلوا جنتي خالدين فيها.. اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة فأنت على كل شيء قدير.

دعاء شهر رمضان 1445

اللهم إني أعوذ باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به اجبت.. أن تغفر ذنوبي وتقبل عملي.. اللهم أعني على نفسي فقد أحاط بي الذنوب والخطايا.. ولا عفو إلا منك يارب العالمين.. يا أرحم الراحمين.. اللهم تولني فيمن توليت وعانا فيما عفيت.. وقنا وأصرف عنا شر ما قضيت.

يا من أرد شئ يقول له كن فيكون اتضرع إليك ربي أن تجعل تلك الأيام نهاية لكل ذنب.. وبداية لكل خير.. اللهم ببركة شهرك الكريم تقبل أعمالنا واكتبنا مع الصديقين.. اللهم قربني لكل ما تحب وترضى.. وأبعد عني كل ما تسخط.

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