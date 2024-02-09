اللهم أغننا بحلالك عن حرامك.. تعرف على أدعية آخر جمعة في شهر رجب المبارك

يوافق اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 آخر جمعة في شهر رجب المبارك، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عن استطلاع هلال شهر شعبان المبارك غدا السبت على أن يكون غرة شهر شعبان يوم الاحد الموافق 11 فبراير 2024 ويكون عدد أيامه 29 يوما.

ومن المستحب في آخر جمعة من شهر رجب الأصب المبارك أن يقوم المسلمون في جميع أنحاء العالم بالدعاء والتضرع لله فذلك من الأمور العظيمة التي ينبغي الالتزام بها.

وفي التقرير التالي يقدم “الدستور” أبرز الأدعية التي يجب الالتزام بها في اخر جمعة في شهر رجب المبارك.



وفيما يلي أدعية آخر جمعة في شهر رجب المبارك:

دعاء آخر جمعة في شهر رجب

اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تأخذني على غرة، ولا على غفلة، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة.

اللهم أهل شعبان علينا بالأمن السلام وأعنا فيه على كل عمل يرفع منزلتنا في الآخرة وآتنا فيه من خير الدنيا ما يعيينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه

اللهم يا مسهل الشديد، وملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمرٍ جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نُطيق فاللهم ادفع عن المسلمين ما لا يطيقون، واغفر لهم ما لايعلمون، واشفهم شفاءً لا يغادر سقمًا يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله الا الله رب السماوات السبع وب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

سبحان اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت إلهى موضع كل الشكوى، ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء، وتكلفت لهم بالإجابة إنك قريب مجيب سبحانك.

اللهم بحق اخر جمعة في اول شهرك الحرام اقض حوائج المحتاجين وتقبل منا التوبة فيه وأعنا على ذكرك وصومه وكل ما يرضيك عنا وفيه صلاح أحوالنا.

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين.

اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت.



اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

يا رب في آخر جمعة من رجب أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وبارك لهم في صحتهم وأرزاقهم وأموالهم وذرياتهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم.



أدعية آخر جمعة في شهر رجب



اللهمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وَشَعْبانَ، وَبَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَأَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَالْقِيامِ، وَحِفْظِ اللِّسانِ، وَغَضِّ الْبَصَرِ، وَلا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَالْعَطَشَ.

اللَّهُمَّ كَمَا سَتَرْتَ مَا مَضَى بِرَحْمَتِكَ، فَاسْتُرْ مَا بَقِيَ بِنِعْمَتِك.

يَا عَالِمَ السِّرَّ مِنَّا، لا تَكْشِفْ السَّتْرَ عَنَّا، وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا، وَكُنْ لَنَا حَيْثُ كُنَّا.

يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.



لاّ إِلَـَهَ إِلاّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظّالِمِينَ.



يا اَسْمَعَ السّامِعينَ، وَابْصَرَ النّاظِرينَ، وَاَسْرَعَ الْحاسِبينَ، يا ذَا الْقوَّةِ الْمتين، صَلِّ عَلى محَمَّد خاتَمِ النَّبِيّينَ، وَعَلى أهل بَيْتِهِ، وَاقْسِمْ لي في شَهْرِنا هذا خَيْرَ ما قَسَمْتَ. وَاحْتِمْ لي في قَضائِكَ خَيْرَ ما حَتَمْتَ، وَاخْتِمْ لي بِالسَّعادَةِ فيمَنْ خَتَمْتَ، وَاحْيِني ما اَحْيَيْتَني مَوْفُورًا وَاَمِتْني مَسْرورًا وَمَغْفُورًا، وَتوَلَّ اَنْتَ نَجاتي مِنْ مساءَلَةِ الْبَرْزَخِ، وَادْرَأْ عَنّي منْكَرًا وَنَكيرًا. وَاَرِ عَيْني مبَشِّرًا وَبَشيرًا، وَاجْعَلْ لي إلى رضوانك وَجِنانِكَ مَصيرًا، وَعَيْشًا قَريرًا، وَملْكًا كَبيْرًا، وَصَلِّ عَلى محَمَّد وآلة كَثيرًا.

اللَّهُمَّ نَجِّنِي مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ تُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ.



اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.



يا رزّاق ارزقني رزقًا حلالًا تُكفيني به وتُرضيني، اللَّهم زد في مالي وولد اللَّهم إني أسألك بجلال وجهك أن تُحقق لي جميع أُمنياتي وترزقني الرّزق الحلال، ولا تُصعّب لي حاجةً ولا تُعظّم على أمرًا ولا تجعل مُصيبتي في ديني ولا تجعل الدّنيا أكبر همّي.



ادعية آخر جمعة في شهر رجب:

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدّنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد.

اللهم يا رحمن يا معلم القران يا خالق الإنسان، ومعلِّمه البيان، فلك الحمد كلّه ولك الشُّكر كلّه وبيدك الخير كلّه وإليك يرجع الأمر كلّه علانيته وسره إنَّك على كلّ شيء قدير إنَّك على ما تشاء قدير، اللهم يا غني يا حميد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك، اللهم من عمل على عزة الإسلام والمسلمين فأعزه ومن عمل على ذلّة الإسلام والمسلمين فأذله اللهم أذله في الدنيا والآخرة بقوّتك وجبروتك يا جبار.

الحمد لله رب العالمين، حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا على كل نعمة وأولها نعمة الإسلام، سبحانة لا تأخذهُ سِنةُ ولا ينام، ولا تُحصى مدحهُ الحروف والكلام، ولا تُدركهُ العقول والأفهام، ولا يُعجزهُ الخلق وجميع الأنام، وهو عزيزُ ُ ذو انتقام.

يا رب اجعلني يوم القيامة من عبيدك الصالحين ويوم القيامة اجمعني في فردوسك مع الأنبياء والصالحين والصالحين واجعلني ممن نالوا رضاك ورضاك. لا تجعلني من الخاسرين الذين غضبت عليهم ولا الضالين.

اللهم أعني ولا تعن على وأنصرني ولا تنصر على وأمكر لي ولا تمكر علي وأهدني ويسر الهدى لي وأنصرني على من بغى علي.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل، وأسألك مما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا.

اللهم أسألك السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأسألك الرضا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأسألك الرحمة في الحياة وفي الآخرة يا رب العالمين.

اللهم يا حنان يا منان يا من لا تغفل ولا تنام نسألك العفو والعافية.. وأن تيسر لنا أمرنا كله، ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة أعين.. وبارك لنا في رزقنا كله.