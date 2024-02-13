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مصر

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 13-2-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

مع بداية شهر شعبان يكثر البحث عن أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 13-2-2024 عبر جوجل، والتي يتاح الاستعانة بها في أي وقت في شهر شعبان، مع وقرب شهر رمضان الكريم، الذي يترقبه المسلمون كل عام، راجين رحمة الله ومغفرته والعتق من النار فيه وذلك بالعبادة والصيام والصلاة والتقرب لله عز وجل بالطاعات.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 13-2-2024

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 13-2-2024 ودعاء الصباح، وبعض من الأدعية المستجابة.

دعاء الصباح مكتوب

يا رب في صباح هذا اليوم أملاء قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط.
يا رب في هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا.
«اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

أذكار الصباح اليوم

« اللَّهُمَّ إنِّي أصبَحتُ أنِّي أُشهِدُك، وأُشهِدُ حَمَلةَ عَرشِكَ، ومَلائِكَتَك، وجميعَ خَلقِكَ: بأنَّك أنتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أنتَ، وَحْدَك لا شريكَ لكَ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُكَ ورسولُكَ».

« لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ».

« سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ»، (مئة مرّةٍ أو أكثر).

دعاء للمتوفين

اللهم اجعل للراحلين إليك في ظلٍ ظليل وأجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورًا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين.

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم ارحم جدتي وأجعل نورك يملأ قبرها ويوسع لها مدخلها ويجعلها مع الصديقين والشهداء والصالحين، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم ارحمها واغفر لها وتجاوز عن سيئاتها، إنك ولي ذلك القادر، اللهم آمين.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

دعاء دخول الامتحان

«اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين».

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دعاء ختم القرآن

اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

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دعاء دخول المسجد

إذا دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وافتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم افتح لنا أبواب فضلك

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