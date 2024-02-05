الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024.. أفضل الأدعية المستحبة

الإسراء والمعراج
الإسراء والمعراج

موعد ليلة الإسراء والمعراج من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، لذلك نستعرض في السطور الآتية موعد ليلة الإسراء والمعراج وأفضل الأدعية المستحبة.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024

ليلة الإسراء والمعراج من الليالى التى لها مكانة كبيرة لدى المسلمين فى جميع أنحاء العالم وهى من أحدى المعجزات العظيمة حيث أًسرى برسول الله سيدنا محمد من مكة حتى مدينة القدس ليصلى إمام بجميع الأنبياء ثم أُعرج به للسماء الابعة .

معجزة ليلة الاسراء والمعراج

ومن معجزات هذه الليلة أن تم تكذيب رسول الله من قومه حيث أستعانوا بالتجار الذين سافروا إلى القدس من مكة لتجارتهم ومنهم أبى بكر الصديق وحوذلك لمشقة المسافة وبعدها  الشديد .

وكان أبى بكرالصديق ،  له مكانة عظيمة ومن سادات قريش وهو التاجر الأوحد الذى سافر إلى القدس وحينما حكى رسول الله عن ماشاهده خلال الرحلة من معالم المدن التى مر عليها وشكل مدينة القدس صدقه أبى بكر الصديق ومن ثم أطلق عليه لقب "الصديق" من قبل المسلمين لتصديقه لرواية رسول الله وكان من أشراف قريش وممن يثق فيهم الناس وعرف بصدقه لذا حكموه القريشين ليفصل فى جاء به محمد برحلته إلى القدس ، ومن هنا كان إسلام أبى بكر .

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موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024

حددت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك" موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024 على أن تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ الموافق 7-2-2024 إلى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8-2-.2024

حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج 

يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج احتفاءً بأنَّ اللهَ منَّ على رسولنا صلَّى الله عليه وسلم بتلك المعجزة وبنزول فرض الصلوات الخمس، حيث أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعا من التطوع بـ صوم ليلة الإسراء والمعراج لما ورد عن الرسول صلوات الله عليه أنه قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

 

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شتاتي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء

اللهم تقبل توبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، وأهدِ قلبي، وأسلل سخيمة صدري

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك

اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتغفر لي ذنبي

اللهم أعتق رقابَنا ورقابَ آبائنا وأمّهاتنا وسائر قراباتنا من النار يا عزيز يا غفّار

اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار

اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ

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