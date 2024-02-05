ما موعد ليلة الإسراء والمعراج لعام 2024؟ وحكم صيامها وأبرز أدعيتها المأثورة

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن موعد ليلة الإسراء والمعراج لعام 2024، فيهتم كافة المسلمين بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بصيام ليلة الإسراء والمعراج لذا يتسألوا عنها وما هو الموعد الخاص بها، ونسلط الضوء في السطور التالية عن التفاصيل الكاملة عن موعد ليلة الإسراء والمعراج وذلك من أجل توفير كافةا لمعلومات الخاصة بها للمواطنين والتسهيل عليهم معرفة كل تلك المعلومات.

ما موعد ليلة الإسراء والمعراج لعام 2024؟

وفقًا لإعلان دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإن موعد ليلة الإسراء والمعراج لعام 2024 سيكون من مغرب يوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ الموافق 7-2-2024 إلى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8-2-2024

حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج

ويتسأل عدد ضخم من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الخاصة بحكم صيام ليلة الإسراء والمعراج، وهل يمكن صيام هذا اليوم أم لا، فكما اجمع العلماء فيجوز الصيام في يوم الإسراء والمعراج احتفاءً بالنعمة التي منَّ الله بها على رسولنا صلى الله عليه وسلم من خلال تلك المعجزة، وأيضًا بمناسبة نزول فرض الصلوات الخمس. أكدت دار الإفتاء أنه لا يوجد مانع شرعي من أداء الصيام في ليلة الإسراء والمعراج تطبيقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا".

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ويوجد عدد كبير من الادعية اتلى يمكن الدعاء بها خلال ليلة الإسراء والمعراج، وذلك من أجل الحصول على أعلى معدل من معدلات الراحة النفسية خلال ليلة الإسراء والمعراج.

اللَّهُمَّ إنَا نسألك باسمك الأعظم الأعزّ الأجلّ الأكرم الَّذِي إِذَا دُعيت به أجبت، وإِذَا سُئلت به أعطيت، اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، اللهم يا رحمن يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا رحمة تغننا عن رحمة من سواك.

اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار.

اللهم أعتق رقابَنا ورقابَ آبائنا وأمّهاتنا وسائر قراباتنا من النار يا عزيز يا غفّار.

اللهم لا تفرّق جمعنا هذا إلا بذنبٍ مغفور، وعيبٍ مستور، وتجارةٍ لن تبور، يا عزيز يا غفور.

اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، واجعل تفرّقنا بعده تفرّقًا معصومًا، ولا تجعل معنا شقيًا ولا محرومًا.