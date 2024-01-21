ما هو حكم الاحتفال وصيام ليلة الإسراء والمعراج لعام 2024؟

بعد مضي الثلث اِلأول من شهر رجب 1445، يكثف المسلمون بشكل كبير عن ليلة الإسراء والمعراج 2024 وتتسائل حول موعدها وحكم الاحتفال بها، إذ تُعتبر ليلة الإسراء والمعراج معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومناسبة دينية عظيمة.

في السطور التالية نكشف موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024 وفضلها وحكم الاحتفال بها، إضافة إلى حكم صيامها كما أوضحت دار الإفتاء المصرية.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024

يُذكر أن عدد من الدول العربية والإسلامية قد أعلنت أن غرة رجب يوم السبت قبل الماضي الموافق الثالث عشر من يناير، وبالتالي ستكون ليلة الإسراء والمعراج في مصر والسعودية والدول العربية يوم الأربعاء 26 رجب الموافق السابع من فبراير المقبل.

وستبدأ ليلة الإسراء والمعراج في عام 2024 من غروب شمس يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024 وستستمر حتى فجر يوم الخميس الموافق 8/2/2024.

ما هو حكم الاحتفال والصيام بليلة الإسراء والمعراج لعام 2024؟

أوضحت دار الإفتاء أنه يُستحب إحياء ليلة الإسراء والمعراج لعام 2024 بالعبادات والطاعات، والتقرب إلى الله تعالى من خلال مختلف أنواع القرب، وبالنسبة لصيام يوم الإسراء والمعراج 2024 وهل هو جائز أم لا؟ وما هو جزاء الصيام؟ أجابت دار الإفتاء بالتالي:

أوضحت أن صيام يوم السابع والعشرين من شهر رجب لا يعتبر مخالفًا للشريعة، بل هو من الأمور المستحبة والموصى بها، ويجب التأكيد على أهميته وتقديره.

وذكر العديد من الفقهاء استحباب صيام هذا اليوم نظرًا لفضله العظيم وللأحداث الكبرى التي وقعت في تاريخ الأمة الإسلامية في هذا اليوم. ومن بين هؤلاء الفقهاء: الإمام أبو حنيفة، كما نقله الإمام القرافي في كتابه "الذخيرة"، والإمام ابن حبيب وغيرهم.

ما الأعمال التي يجب القيام بها في ليلة الإسراء والمعراج 2024؟

وأوضحت الإفتاء أن من أفضل الأعمال في ليلة الإسراء والمعراج 2024: إطعام الطعام وإخراج الصدقات ومساعدة الناس في تحقيق حوائجهم، وزيادة الذكر والاستغفار.

فضل ليلة الإسراء والمعراج 2024

ليلة الإسراء والمعراج لها فضل كبير، إذ أسرى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم اصطفاه الله للصعود إلى السموات العلى، والقرآن الكريم يشير بوضوح إلى حدوث الإسراء بشكل صريح، وينفي أي إنكار لها. كما يشير أيضًا إلى المعراج بتأويل.

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