الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العد التنازلي| موعد بداية شهر رمضان 2024 ورسائل التهنئة بقدومه

شهر رمضان 2024
شهر رمضان 2024

تصدر سؤال متى شهر رمضان 2024؟ وبداية العد التنازلي لاستقبال الشهر الكريم في عام 2024، إذ ينتظره المسلمون في كل بقاع الأرض ويحتل شهر رمضان مكانة خاصة في قلوب المسلمين، حيث يعد فرصة للتقرب إلى الله من خلال الصيام والابتعاد عن السلوكيات السيئة من الفجر حتى غروب الشمس، يتميز هذا الشهر بالعبادة والتضامن الاجتماعي، ويعتبر فرصة لتحسين الأخلاق والتفكير الروحي لدى المسلمين.

موعد بداية شهر رمضان 2024 

شهر رمضان يبدأ يوم الإثنين 11 مارس الفلكي في العام الحالي، يتميز هذا العام بأن اليوم الأول من رمضان هو أحد أقل أيام الشهر الكريم من حيث عدد ساعات الصيام، حيث يستمر النهار لمدة 13 ساعة و18 دقيقة فقط. وتتزامن آخر أيام شهر رمضان مع يوم الثلاثاء 9 أبريل، وفي هذا اليوم يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و14 دقيقة، مما يميز الليالي الأخيرة من شهر رمضان بالطابع الروحاني الخاص.

متى يحل شهر رمضان في التقويم الهجري لعام 1445 هجرية؟ 

شهر رمضان الكريم هو التاسع في التقويم الهجري، ويسبقه شهر شعبان، ويتبعه شهر شوال. وقد فضل الله -سبحانه وتعالى- هذا الشهر على غيره من أشهر السنة، حيث أنه أحد أركان الإسلام الخمسة.

 وقد فُرِضَ صيامه على كل مسلم بالغ وعاقل. فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: "بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامة الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ".

إمساكية شهر رمضان 2024

  • أذان المغرب 6:01.
  • أذان الفجر 4:43.
  • الشروق 6:09.
  • السحور 2:23.
  • الإمساك 4:23.

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رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2023

  • اللهم لا تجعل رمضان يمر علينا إلا وقد أصلحت فساد قلوبنا وسترت عيوبنا وجبرت نواقصنا.
  • اسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات.
  • اللهم بلغنا شهر رمضان المبارك، وأجعل هذا الشهر الكريم فاتحة خير وبركات على الأمة الإسلامية جميعًا.
  • اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من المغفورين ذنوبهم في شهر رمضان المبارك يا أرحم الراحمين.
  • أسأل الله العظيم أن يعيننا على صيام شهر رمضان المبارك والقيام والأكثار من الطاعات في هذا الشهر الكريم.
  • كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر الخير والبركات، وأسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان سنوات عديدة.
  • اللهم زف اسمائنا بعالي سمائك واكتبنا في رمضان من عتقاء النار.
  • اللهم قرب إلينا الأمور المنتظرة في شهر رمضان المبارك، وارزقنا فضل هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين.
  • اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا في شهرك الفضيل من المقبولين.

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