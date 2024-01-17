إمساكية شهر رمضان 2024 مصر وأدعية قبل حلول الشهر الكريم

يبحث المسلمين بمحافظات مصر عن امساكية رمضان 2024، قبل حلوله إستعدادًا لهذا الشهر العظيم، شهر الخير والبركة، ويمكنك معرفة امساكية رمضان 2024 مصر، من خلال "الدستور" وتردد أفضل الأدعية قبل حلول الشهر الذي ينتظره المسلمين في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر، وإليكم التفاصيل في السطور التالية.

موعد شهر رمضان 2024 مصر

يحل علينا شهر رمضان الكريم هذا العام في يوم ١١ مارس لعام 2024، ويأتي موعد شهر رمضان لعام 2024، على النحو التالي:

إمساكية شهر رمضان 2024 مصر

يوم الإثنين الموافق 11 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:46 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 5:59 م.

امساكية رمضان 2024 يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:44 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:00 م.

امساكية رمضان 2024 يوم الأربعاء الموافق 13 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:43 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:00 م.

امساكية رمضان 2024 يوم الخميس الموافق 14 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:42 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:01 م.

يوم الجمعة الموافق 15 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:41ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:01 م.

يوم السبت الموافق 16 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:39 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:02 م.

يوم الأحد الموافق 17 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:38 ص.

، موعد آذان المغرب هو الساعة 6:03 م.

يوم الإثنين الموافق 18 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:37 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:03 م.

يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:36 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:04 م.

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:05 م.

يوم الخميس الموافق 21 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:33 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:05 م.

يوم الجمعة الموافق 22 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:06 م.

يوم السبت الموافق 23 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:06 م.

يوم الاحد الموافق 24 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:33 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:07 م.

يوم الاثنين الموافق 25 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:33 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:07 م.

يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الأربعاء الموافق 25 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

أدعية قبل حلول شهر رمضان الكريم 2024