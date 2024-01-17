الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

إمساكية شهر رمضان 2024 مصر وأدعية قبل حلول الشهر الكريم

شهر رمضان
شهر رمضان

يبحث المسلمين بمحافظات مصر عن امساكية رمضان 2024، قبل حلوله إستعدادًا لهذا الشهر العظيم، شهر الخير والبركة، ويمكنك معرفة امساكية رمضان 2024 مصر، من خلال "الدستور" وتردد أفضل الأدعية قبل حلول الشهر الذي ينتظره المسلمين في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر، وإليكم التفاصيل في السطور التالية.

موعد شهر رمضان 2024 مصر 

يحل علينا شهر رمضان الكريم هذا العام في يوم ١١ مارس لعام 2024، ويأتي موعد شهر رمضان لعام 2024، على النحو التالي:

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تعرف على إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1445هجريًا/ 2024م

إمساكية شهر رمضان 2024 مصر

يوم الإثنين الموافق 11 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:46 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 5:59 م.

امساكية رمضان 2024 يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:44 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:00 م.

امساكية رمضان 2024 يوم الأربعاء الموافق 13 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:43 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:00 م.

امساكية رمضان 2024 يوم الخميس الموافق 14 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:42 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:01 م.

يوم الجمعة الموافق 15 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:41ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:01 م.

يوم السبت الموافق 16 مارس لعام 2024: 
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:39 ص.
 موعد آذان المغرب هو الساعة 6:02 م.

يوم الأحد الموافق 17 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:38 ص.
، موعد آذان المغرب هو الساعة 6:03 م.

يوم الإثنين الموافق 18 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:37 ص.
 موعد آذان المغرب هو الساعة 6:03 م.

يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:36 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:04 م.

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.
 موعد آذان المغرب هو الساعة 6:05 م.

يوم الخميس الموافق 21 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:33 ص. 
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:05 م.

يوم الجمعة الموافق 22 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
 موعد آذان المغرب هو الساعة 6:06 م.

يوم السبت الموافق 23 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
 موعد آذان المغرب هو الساعة 6:06 م.

يوم الاحد الموافق 24 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:33 ص.
 موعد آذان المغرب هو الساعة 6:07 م.

يوم الاثنين الموافق 25 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:33 ص.
 موعد آذان المغرب هو الساعة 6:07 م.

يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
 موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الأربعاء الموافق 25 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
 موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

أدعية قبل حلول شهر رمضان الكريم 2024

  • اللهمَّ أَهِلَّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والرزق الواسع، ودفع الأسقام، والمسارعة إلى ما تحبُّ وترضى.
  • اللهم ارحم من افتقدناهم في تلك الأيام المباركة وأسكِنْهم الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين.
  • اللهم بلغنا رمضان وأهله علينا بالأمن والإيمان.. وارفع عنا البلاء.. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.
  • اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليالي رمضان.
  • اللهم إني نويت صيام رمضان فإن اخذت روحي قبل قدومه فارحمني واكتبني من الصائمين.
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