تعرف على إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1445هجريًا/ 2024م

اقترب شهر رمضان مع إعلان دار الإفتاء المصرية عن أول أيام شهر رجب المبارك والتي ستكون موافقة يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير لعام 2024.

وفي هذا الصدد، ازداد بحث المواطنين على محرك البحث العالمي جوجل عن إمساكية شهر رمضان الكريم، فهذا الشهر الذي ينتظره المسلمين في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر حتى يتقربون فيه من الله فهو شهر العبادة وتكفير الذنوب والتأمل والتمني من الله.

إمساكية شهر رمضان الكريم



وفي هذا السياق يستعرض موقع “الدستور” في السطور التالية كل ما يمكن معرفته عن إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 2024.

موعد شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يحل علينا شهر رمضان الكريم هذا العام في يوم ١١ مارس لعام 2024، ويأتي موعد شهر رمضان لعام 2024، على النحو التالي:

إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الإثنين الموافق 11 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:46 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 5:59 م.

يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:44 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:00 م.

يوم الأربعاء الموافق 13 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:43 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:00 م.

يوم الخميس الموافق 14 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:42 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:01 م.

يوم الجمعة الموافق 15 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:41ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:01 م.

إمساكية رمضان 2024 مصر

يوم السبت الموافق 16 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:39 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:02 م.

يوم الأحد الموافق 17 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:38 ص.

، موعد آذان المغرب هو الساعة 6:03 م.

يوم الإثنين الموافق 18 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:37 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:03 م.

يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:36 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:04 م.

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:05 م.

يوم الخميس الموافق 21 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:33 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:05 م.

يوم الجمعة الموافق 22 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:06 م.



يوم السبت الموافق 23 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:06 م.

يوم الاحد الموافق 24 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:33 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:07 م.

يوم الاثنين الموافق 25 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:33 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:07 م.

يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الأربعاء الموافق 25 مارس لعام 2024:

موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.

موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.