انطلاق اختبارات المتقدمين لإقامة شعائر شهر رمضان بالجامع الأزهر ومدينة البعوث

انطلقت ولمدة ثلاثة أيام، بالجامع الأزهر الشريف اختبارات قبول المتقدمين للمشاركة في إقامة الشعائر الدينية لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥هـ، بهدف إتاحة الفرصة للمتميزين من العاملين بالأزهر، للمشاركة في الشعائر والمقارئ التي تعقد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية.

يأتي ذلك بما يتناسب ومكانة الجامع الأزهر، باعتباره أحد أهم المعالم الدينية في العالم الإسلامي، ومركزا بارزا في نشر الثقافة الإسلامية، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأعلن الجامع الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية في ديسمبر الماضي عن فتح باب المشاركة في الشعائر الدينية التي تقام بالجامع الأزهر خلال شهر رمضان، والتي تتضمن صلاة التراويح والقيام خلال الشهر الفضيل، والمقارئ طوال أيامه، وصلاة التهجد في العشر الأواخر، وتقام هذه الشعائر تحت إشراف الإدارة العامة للجامع الأزهر.