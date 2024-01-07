الجامع الأزهر يفتح باب التقدم لمحفظى القرآن بشمال سيناء

أعلن الجامع الأزهر فتح باب التقدم لقبول 50 من المتقدمين للعمل محفظي قرآن كريم ومعلمي تجويد وقراءات بالرواق الأزهري بشمال سيناء، وذلك وفقا لتوجيهات د. أحمد الطيب شيخ الأزهر بالتوسع في عدد مقرات الرواق الأزهري بجميع المحافظات وفي إطار عقد بروتوكول التعاون المبرم بين الجامع الأزهر ومؤسسة الرحمن الرحيم الخيرية بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وقال د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن التقدم للعمل محفظ قرآن كريم، يستلزم عدة شروط أبرزها:

1- أن يكون المتقدم مقيمًا بمحافظة شمال سيناء، من واقع بطاقة الرقم القومي.

2- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف (جامعة الأزهر-معاهد القراءات- الثانوية الأزهرية).

3- أن يكون من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4- أن يجتاز اختبار حفظ القرآن الكريم بالتجويد بالنسبة المقررة والمقابلة الشخصية.

وذلك لمدة عام، بنظام المكافأة الشهرية المقررة وذلك وفق ساعات العمل، وذلك عبر الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/services/form/284