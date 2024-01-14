الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هل التدخين يسبب سرطان الرئة؟ وأبرز الأعراض الأولية

التدخين
التدخين

هل التدخين يسبب سرطان الرئة؟ سؤال يتداول بكثرة عبر محركات الإنترنت لمعرفة أبرز أسباب الإصابه بهذا النوع اللعين من السرطانات.

ويعرف عن سرطان الرئة من المضاعفات الصحية الخطيرة التي يمكن أن تسبب ضررًا طويل الأمد وحتى الوفاة في الواقع، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد سرطان الرئة السبب الرئيسي للوفاة المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لموقع "very well health"، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز أعراض الإصابة بمرض سرطان الرئة الأولية، والإجابه على هل التدخين يسبب سرطان الرئة؟ وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، إليكم التفاصيل على النحو التالي:

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أعراض الإصابة بمرض سرطان الرئة الأولية للتشخيص المبكر

أسباب الإصابه بمرض سرطان الرئة

التدخين: يعد هو العامل الخطر والرئيسي للإصابة بسرطان الرئة، ومع ذلك ليس كل المصابين بسرطان الرئة مدخنين، وفقًا للإحصاءات يتسبب التدخين بما في ذلك التدخين السلبي في حوالي 7 من كل 10 إصابات بسرطان الرئة، وتزداد مخاطر الإصابة مع زيادة مدة التدخين وعدد السجائر المُدَخنة، ويزيد التدخين أيضًا من فرص الإصابة بسرطان الفم والمريء.

التعرض المستمر للمواد الكيميائية: تزيد بعض المواد من خطر الإصابة بسرطان الرئة مثل السيليكا، وعوادم الديزل، والزرنيخ، والكروم، والنيكل، وأبخرة الفحم وغيرها، وعادة ما يتعرض الأشخاص لهذه المواد في بيئة العمل. 

تلوث الهواء: يرتبط استنشاق هواء ملوث بشكل متكرر لفترات طويلة بزيادة فرص الإصابة بسرطان الرئة، وتعتمد مخاطر الإصابة بشكل أساسي على مستويات التلوث في الهواء، ومقدار التعرض وغيرها من العوامل. 

الإصابة السابقة بأمراض الرئة: قد تزيد الإصابة السابقة بأمراض في الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، وعدوى الرئة (الالتهاب الرئوي) وغيرها من خطر الإصابة بسرطان الرئة، وتزداد فرص الإصابة عند المدخنين.

العلاج الإشعاعي السابق: المرضى الذين خضعوا لعلاج إشعاعي للصدر لنوع آخر من السرطان هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

التاريخ الوراثي: الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي (أحد الوالدين أو الأشقاء والأجداد) للإصابة بسرطان الرئة لديهم مخاطر متزايدة للإصابة به.

أعراض الإصابة بمرض سرطان الرئة الأولية 

يقدم الدستور للقراء أعراض الإصابة بمرض سرطان الرئة الأولية في إطار الخدمات التي يقدمها للقراء على مدار اليوم في مختلف المجالات حيث تتضمن علامات سرطان الرئة وأعراضه ما يلي:
1 - سعال جديد لا يزول.
2 - سعال الدم، ولو بكمية قليلة.
3 - ضيق النفس.
4 - ألم في الصدر.
5 - بحة الصوت.
6 - فقدان الوزن دون محاولة.
7 - ألم العظام.
8 - الصداع.

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