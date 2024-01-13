خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد 2024| تفاصيل

تعد خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

وتزداد عمليات البحث من قبل المواطنين باستخدام "جوجل" عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم 2024 عبر موقع بتروتريد لشهر يناير، كما يهتمون أيضًا بمعرفة الرابط الخاص بتسجيل قراءات عداد الغاز واستعلامات الفواتير.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد 2024

وأتاحت الشركة الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال عدة خطوات، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

1 - فتح موقع شركة غاز بتروتريد من هنـــــا.

2 - ثم يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن فاتورة الغاز.

3 - ثم يقوم المستعلم بإدخال رقم المشترك والذي يشمل رقم الشقة والعمارة البلوك القطاع المنطقة المحافظة رقم العداد بشكل صحيح.

4 - وأخيرًا قم بالضغط على أيقونة "إدخال قراءة الغاز، أو استعراض الفواتير" لكي تظهر لك الفاتورة.

طرق دفع فواتير الغاز شركة بتروتريد لشهر يناير 2024

وأطلقت الشركة لعملائها الكثير من الطرق لدفع قيمة فواتير الغاز سواء كان بالطرق التقليدية مثل المحصلين الرسميين، أو عبر الطرق التالية بشكل إلكتروني، وهي كالتالي:

1 - يمكن الدفع من خلال الفروع المميكنة التي تقدم الفواتير وقراءة الغاز على مدار 24 ساعة خلال الأسبوع.

2 - الدفع من خلال شركات التحصيل الإلكتروني ( مصاري - فوري - بي - خدماتي - ضامن- أمان).

3 - الدفع عبر الموقع الإلكتروني للشركة من هنا.

4 - يمكنك السداد بواسطة إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها على ماكينة POSأثناء تحصيل الفاتورة في المناطق التي تتوفر بها الخدمة.

5 - ويمكن السداد عبر مكاتب البريد المصري.

6 - ويمكن الدفع من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك بلوك وبنك الأهلي المتحد وبنك مصر.

7 - وتستطيع السداد عن طريق الاتصال على الرقم المختصر 17169.

8 - من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي هاتف أرضي على 09000727 ومن أي هاتف محمول على 5727.

9 - الدفع من خلال المحافظ الإلكترونية.

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