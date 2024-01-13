بينهم الصقر.. الأكثر مشاركة فى تاريخ كأس أمم أفريقيا

هناك العديد من اللاعبين الذين تألقوا مع منتخباتهم خلال النسخ السابقة من بطولة كأس أمم أفريقيا، ومنهم من يملك رقما لا بأس به من حيث عدد المشاركات مع منتخب بلده في النهائيات.

وأبرز الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف" أكثر 5 لاعبين مشاركة في نهائيات العرس الكروي القاري.

ريجوبيرت سونج (الكاميرون، 36 مباراة 1998-2010)

يحمل المدرب الحالي لمنتخب الكاميرون، ريجوبيرت سونج، الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات التي لعبها في كأس أمم أفريقيا، بين عامي 1998 و2010، وقف المدافع السابق في مواجهة أكبر مهاجمي القارة، وتُوج باللقب مرتين.

أندري أيو (غانا، 34 مباراة 2008 - 2021)

يعتبر، أندري أيو، اللاعب الأقرب لتحطيم الرقم القياسي للكاميروني، سونج، خلال هذه النسخة.

يتواجد قائد "النجوم السوداء" على بعد مباراتين فقط من معادلة رقم، سونج، ومن ثم تحطيمه في المباريات القادمة.

أحمد حسن (مصر، 32 مباراة 1996-2010)

كان، أحمد حسن، جزءًا من الجيل الأفضل لـ "الفراعنة" خلال السنوات الأخيرة.

شارك الصقر المصري، في 8 نسخ من نهائيات كأس أمم أفريقيا، وتُوج بـ4 ألقاب.

سيدو كايتا (مالي، 31 مباراة 2002 - 2015)

شارك المالي، سيدو كايتا، في 7 نسخ من كأس أمم إفريقيا، إذ خاض 31 مباراة. ورغم كثرة المباريات التي خاضها لاعب نادي برشلونة السابق في نهائيات المنافسة، إلا أنه كثيرا ما فشل في التألق مع منتخب بلده في النهائيات.

جيريمي نجيتاب (الكاميرون، 31 مباراة 1998 - 2010)

شارك مدافع الكاميرون السابق، جيريمي نجيتاب، خلال 7 نسخ من نهائيات كأس أمم إفريقيا، وتُوج بلقبين..

يمكن أن تشمل هذه القائمة أيضًا الغاني، أسامواه جيان، الذي خاض أيضًا 31 مباراة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، توتال، وذلك خلال مشاركته في 7 نسخ (2008 - 2019).