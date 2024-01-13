السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بينهم الصقر.. الأكثر مشاركة فى تاريخ كأس أمم أفريقيا

أحمد حسن
أحمد حسن

هناك العديد من اللاعبين الذين تألقوا مع منتخباتهم خلال النسخ السابقة من بطولة كأس أمم أفريقيا، ومنهم من يملك رقما لا بأس به من حيث عدد المشاركات مع منتخب بلده في النهائيات.

وأبرز الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف" أكثر 5 لاعبين مشاركة في نهائيات العرس الكروي القاري.

ريجوبيرت سونج  (الكاميرون، 36 مباراة 1998-2010)

يحمل المدرب الحالي لمنتخب الكاميرون، ريجوبيرت سونج، الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات التي لعبها في كأس أمم أفريقيا، بين عامي 1998 و2010، وقف المدافع السابق في مواجهة أكبر مهاجمي القارة، وتُوج باللقب مرتين.

أندري أيو (غانا، 34 مباراة 2008 - 2021)

يعتبر، أندري أيو، اللاعب الأقرب لتحطيم الرقم القياسي للكاميروني، سونج، خلال هذه النسخة. 

يتواجد قائد "النجوم السوداء" على بعد مباراتين فقط من معادلة رقم، سونج، ومن ثم تحطيمه في المباريات القادمة.

أحمد حسن (مصر، 32 مباراة 1996-2010)

كان، أحمد حسن، جزءًا من الجيل الأفضل لـ "الفراعنة" خلال السنوات الأخيرة.

شارك الصقر المصري، في 8 نسخ من نهائيات كأس أمم أفريقيا، وتُوج بـ4 ألقاب.

سيدو كايتا (مالي، 31 مباراة 2002 - 2015)

شارك المالي، سيدو كايتا، في 7 نسخ من كأس أمم إفريقيا، إذ خاض 31 مباراة. ورغم كثرة المباريات التي خاضها لاعب نادي برشلونة السابق في نهائيات المنافسة، إلا أنه كثيرا ما فشل في التألق مع منتخب بلده في النهائيات.

جيريمي نجيتاب (الكاميرون، 31 مباراة 1998 - 2010)

شارك مدافع الكاميرون السابق، جيريمي نجيتاب، خلال 7 نسخ من نهائيات كأس أمم إفريقيا، وتُوج بلقبين..

يمكن أن تشمل هذه القائمة أيضًا الغاني، أسامواه جيان، الذي خاض أيضًا 31 مباراة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، توتال، وذلك خلال مشاركته في 7 نسخ (2008 - 2019).

أمم أفريقيا كةت ديفوار منتخب مصر الأكثر مشاركة احمد حسن

مواد متعلقة

فيتوريا: نحترم موزمبيق وطموحاتنا كبيرة فى بطولة أمم إفريقيا

قبل انطلاق كان 2023.. نتائج أصحاب الأرض في افتتاحية أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

عاجل.. مصدر مصرى مسئول ينفى وجود تنسيق مصرى إسرائيلى بشأن محور فيلادلفيا

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

النائب العام: إعفاء المواطنين من قيمة التظلم على مخالفات المرور (تفاصيل)

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى