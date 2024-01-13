السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا: نحترم موزمبيق وطموحاتنا كبيرة فى بطولة أمم إفريقيا

فيتوريا
فيتوريا

شدد البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على جاهزية الفراعنة لبدء فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2023، التي تنطلق مساء اليوم بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وأكد أن فريقه قوي وكبير ويمتلك تاريخا كبيرا في البطولات الإفريقية، قائلا: "نلعب البطولات لتحقيق الألقاب، ونعمل بجد في جميع المباريات والبطولات".

وتابع فيتوريا، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة موزمبيق، غدا، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023: "مستعدون للبطولة، فريق موزمبيق فريق جيد  ولكن كما قلت نلعب للفوز دائما".

وأكمل مدرب الفراعنة: "نحترم جميع الفرق، وأعرف أن المباراة الأولى وضربة البداية مهمة للغاية، وطموحاتنا كبيرة في هذه البطولة".

وأردف" "أمتلك لاعبين كبارًا في منتخب مصر، والكل جاهز للمشاركة، وهناك منافسة قوية بينهم، ومحمد صلاح لاعب كبير ووجوده إضافة كبيرة لنا بكل تأكيد، والفريق يضم لاعبين مميزين".

واختتم فيتوريا حديثه قائلا: "التنظيم جيد، وأشكر كوت ديفوار وكاف على الاستقبال، وأريد أن أهنئهما على التنظيم، وأتمنى أن تكون بطولة رائعة".

المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لانطلاق كان 2023

ويختتم منتخب مصر تدريباته، اليوم السبت، على ملعب "جاردان بوتانيك" المخصص لتدريب الفراعنة.

ويشهد مران الفراعنة شرح خطة المباراة وكيفية تحقيق الزيادة الهجومية، والضغط العالي على المنافس من أجل استخلاص الكرات، وعدم إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى مرمى منتخب مصر، خاصة أن فيتوريا يعلم جيدا أن ميزة منتخب مصر وقوته تتمثل فى الشق الهجومي ولاعبي الوسط، في حين هناك بعض المشاكل على مستوى خط الدفاع.

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