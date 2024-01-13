شاهد.. أجهزة الاستشفاء حاضرة في مران الفراعنة بكوت ديفوار

حرص الجهاز الطبي لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة محمد أبو العلا، على وجود أجهزة استشفاء خاصة بملعب التدريب الخاص بالفريق، لتجهيز اللاعبين عقب انتهاء التدريب مباشرة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم أفريقيا

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره موزمبيق، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق، غدًا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل، وذلك في كوت ديفوار.

مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

ويتواجد منتخب مصر حاليًا في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بجوار منتخبات موزمبيق، غانا والرأس الأخضر.

وكان منتخب مصر قد التقى سابقًا بمنتخب موزمبيق في 5 مباريات، حقق الفوز فيها جميعا.

ويأمل البرتغالي روي فيتوريا أن يكون المدرب السادس فى تاريخ منتخب مصر الذى يتوج بلقب كأس أمم إفريقيا، بعدما نجح 5 مدربين سابقين فى قيادة الفراعنة نحو حصد اللقب 7 مرات من قبل.

منتخب مصر يختتم مرانه اليوم قبل مواجهة موزمبيق

ويختتم منتخب مصر تدريباته، اليوم السبت، على ملعب "جاردان بوتانيك" المخصص لتدريب الفراعنة.

ويشهد مران الفراعنة شرح خطة المباراة وكيفية تحقيق الزيادة الهجومية، والضغط العالي على المنافس من أجل استخلاص الكرات وعدم إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى مرمى منتخب مصر، خاصة وأن فيتوريا يعلم جيدا أن ميزة منتخب مصر وقوته تتمثل فى الشق الهجومي ولاعبي الوسط، في حين هناك بعض المشاكل على مستوى خط الدفاع.