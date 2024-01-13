السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شاهد.. أجهزة الاستشفاء حاضرة في مران الفراعنة بكوت ديفوار

أجهزة الاستشفاء الخاصة
أجهزة الاستشفاء الخاصة بمنتخب مصر

حرص الجهاز الطبي لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة محمد أبو العلا، على وجود أجهزة استشفاء خاصة بملعب التدريب الخاص بالفريق، لتجهيز اللاعبين عقب انتهاء التدريب مباشرة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم أفريقيا

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة البرتغالي روي  فيتوريا، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره موزمبيق، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق، غدًا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل، وذلك في كوت ديفوار.

txt

4 مهاجمين في خطة فيتوريا لمواجهة موزمبيق.. غدا

txt

فيتوريا يحسم موقف "الشناوي" من مباراة موزمبيق و"صبحي" البديل

مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

ويتواجد منتخب مصر حاليًا في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بجوار منتخبات موزمبيق، غانا والرأس الأخضر.

وكان منتخب مصر قد التقى سابقًا بمنتخب موزمبيق في 5 مباريات، حقق الفوز فيها جميعا.

ويأمل البرتغالي روي فيتوريا أن يكون المدرب السادس فى تاريخ منتخب مصر الذى يتوج بلقب كأس أمم إفريقيا، بعدما نجح 5 مدربين سابقين فى قيادة الفراعنة نحو حصد اللقب 7 مرات من قبل.

منتخب مصر يختتم مرانه اليوم قبل مواجهة موزمبيق

ويختتم منتخب مصر تدريباته، اليوم السبت، على ملعب "جاردان بوتانيك" المخصص لتدريب الفراعنة.

ويشهد مران الفراعنة شرح خطة المباراة وكيفية تحقيق الزيادة الهجومية، والضغط العالي على المنافس من أجل استخلاص الكرات وعدم إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى مرمى منتخب مصر، خاصة وأن فيتوريا يعلم جيدا أن ميزة منتخب مصر وقوته تتمثل فى الشق الهجومي ولاعبي الوسط، في حين هناك بعض المشاكل على مستوى خط الدفاع.

منتخب مصر أجهزة استشفاء كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الأفريقية موزمبيق فيتوريا

الأكثر قراءة

عاجل.. الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

النائب العام: إعفاء المواطنين من قيمة التظلم على مخالفات المرور (تفاصيل)

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى