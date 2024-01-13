السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يحسم موقف "الشناوي" من مباراة موزمبيق و"صبحي" البديل

محمد الشناوي
محمد الشناوي

يحسم الجهاز الفني قراره النهائي بشأن مشاركة  محمد الشناوى في التشكيلة الأساسية للفراعنة، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد عمل اختبار طبي أخير للحارس الدولي، سيتم على ضوئه حسم القرار النهائى بشأن الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية، حال اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به في بطولة السوبر المصري، وجاهزيته تماما للمباراة أو تأجيل الدفع به والاعتماد على محمد صبحي.

ورغم تأخر مشاركة محمد الشناوي في التدريبات الجماعية، إلى ما بعد سفر بعثة الفراعنة إلى كوت ديفوار، إلا أن ثقة فيتوريا في الحارس الدولي، ورغبة الشناوي في المشاركة، سيكون لهما كلمة الحسم في تواجد حارس الأهلي في التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام موزمبيق غدا.

ويظل محمد صبحي هو البديل المناسب من وجهة نظر فيتوريا لحراسة مرمى الفراعنة، حال عدم مشاركة الشناوي، بالرغم من ابتعاد صبحي عن المشاركة مع فريقه الزمالك لما يقرب من ثلاثة أشهر بسبب الإيقاف، لكن فيتوريا لديه ثقة كبيرة في الحارس الشاب ومنحه الفرصة كاملة في ودية تنزانيا الأخيرة.

المنتخب الوطني يختتم تدريباته اليوم استعدادا لموزمبيق

ويختتم المنتخب الوطني تدريباته اليوم السبت على ملعب جاردان بوتانيك المخصص لتدريب الفراعنة، في ظل منع الاتحاد الأفريقي جميع المنتخبات المشاركة من خوض أي تدريبات على ملاعب البطولة، إذ حرص اللاعبون أمس الجمعة، على الذهاب إلى إستاد فيليكس هوفويت بوانيي الذي يستضيف مباريات الفراعنة، وعاينوا أرضية الملعب للتعرف عليه عن قرب قبل المباراة المرتقبة أمام موزمبيق غدا الأحد.

ويشهد مران الفراعنة اليوم، شرح خطة المباراة وكيفية تحقيق الزيادة الهجومية، والضغط العالي على المنافس من أجل استخلاص الكرات وعدم إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى مرمى منتخب مصر، خاصة وأن فيتوريا يعلم جيدا أن ميزة منتخب مصر وقوته تتمثل فى الشق الهجومي ولاعبي الوسط، في حين هناك بعض المشاكل على مستوى خط الدفاع.

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