عاجل.. موقف الشناوى من المشاركة مع الفراعنة أمام موزمبيق

طالب البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، جهازه المعاون بعمل برنامج مكثف لمحمد الشناوى حارس مرمى الفراعنة، حتى يكون جاهزا للمشاركة أساسيا فى مباراة موزمبيق يوم 14 يناير الجارى فى افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا 2023 التى تنطلق فعالياتها يوم السبت المقبل فى كوت ديفوار.

وبدأ الشناوى التدريبات الجماعية صباح اليوم بخوض تدريبات حفيفة على هامش مران الفراعنة الصباحى قبل السفر إلى كوت ديفوار، على أن يستكمل حارس الفراعنة برنامجه التدريبى خلال الأيام المقبلة فى كوت ديفوار، على أمل أن يكون فى كامل جاهزيته لخوض البطولة.

ومن المقرر أن يحسم موقف الشناوى بشكل نهائى قبل موعد المباراة بيوم واحد من خلال اختبار طبى، للتأكد من جاهزية الحارس الدولى، فى ظل القناعة الكاملة لفيتوريا بضرورة وجوده فى التشكيلة وثقة اللاعبين فيه.

ويحظى الشناوى بثقة لاعبى المنتخب الوطنى جميعا، الأمر الذى يؤكد ضرورة تواجده فى التشكيلة الأساسية كأحد كباتن الفراعنة بعد محمد صلاح والننى وحجازى.

وفضل روى فيتوريا عدم الدفع بمحمد الشناوي في مباراة تنزانيا حتى لا يتجدد الشد العضلى الذى اشتكى منه حارس الأهلى فى بطولة السوبر المصرى التى أقيمت فى الإمارات، خاصة أن الإصابات العضلية يجب أن يحصل فيها اللاعب على راحته بشكل كام .

ونفس الأمر يسعى الجهاز الفنى لتجهيز أحمد الشناوي كحارس بديل حيث يبدأ الثنائى فى خوض مران كامل مع باقى لاعبى الفريق، حتى يكون الحراس الرباعى جاهزون للمشاركة فى أى وقت.

وغادرت بعثة المنتخب الوطنى عصر اليوم مطار القاهرة فى طريقها إلى كوت ديفوار؛ لبدء فعاليات البطولة القارية الغائبة عن خزائن الجبلاية منذ أكثر من 13 عاما.