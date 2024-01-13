أخبار فاتتك| حكام مباراة مصر وموزمبيق في أمم إفريقيا.. وبايدن: قلقون بشأن تأثير التطورات الأخيرة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

"كاف" يعلن حكم مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مباراة مصر وموزمبيق التي ستقام في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الموزمبيقي في السابعة مساء الأحد المقبل، في افتتاح مشوار الفريقين بالبطولة التي تستضيفها كوت ديفوار.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 13-1-2024

تبحث الكثيرين من ربات البيوت عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 13-1-2024، وذلك لوضع ميزانية شراء شهرية تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر، في ظل ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية في الأسواق المصرية للمستهلكين وذلك رغم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية في البنوك المصرية حتى الآن.

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رئيس جهاز القاهرة الجديدة يعلن تنفيذ 70 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه

كشف المهندس عبدالروؤف حامد الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بمدينة القاهرة الجديدة، مؤكدًا أنه تم ويجري تنفيذ عدة مشروعات هامة ومستقبلية تتمثل في شبكات مياه، وشبكات صرف صحي، وشبكات ري ومحطات، وروافع بعدد 70 مشروعًا بتكلفة 7 مليارات جنيه لخدمة المدينة.

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بسمة: تنازلت عن مكانتى الفنية التى وصلت لها قبل ابتعادى عن التمثيل

قالت الفنانة بسمة إنها تنازلت عن مكانتها الفنية التي وصلت لها قبل ابتعادها عن التمثيل السنوات الأخيرة، وذلك عند عودتها مرة أخرى للجمهور.

وأضافت بسمة أنها وافقت على المشاركة ضمن فريق عمل وأبطال مسلسل “وبينا ميعاد”، بالرغم من أن العمل يضم العديد من الفنانين الشباب، لأنها تريد أن تعود للجمهور تدريجيا، خاصة وأن ابتعادها عن التمثيل كان بسبب ظروف شخصية خاصة بها.

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بايدن: قلقون بشأن تأثير التطورات الأخيرة على أسعار النفط

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن قلقه البالغ من تأثير التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر على أسعار النفط.

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