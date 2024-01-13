السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: قلقون بشأن تأثير التطورات الأخيرة على أسعار النفط

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن قلقه البالغ من تأثير التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر على أسعار النفط.

 

وارتفعت أسعار النفط نحو 2% بحلول الساعة 15:42 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعدت أكثر في وقت سابق من الجلسة، وفاق سعر برنت 80 دولارًا.

 

وأظهرت بيانات ملاحية تزايد عدد شركات الناقلات التي تبتعد عن البحر الأحمر، فيما غيرت عدة ناقلات مسارها الجمعة، في وقت أدت الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن إلى تفاقم الوضع شديد الاضطراب بالفعل في البحر الأحمر.

 

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن فجر الجمعة، ردًا على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر.

 

ويستهدف الحوثيون السفن التجارية منذ أواخر العام الماضي بهجمات تقول الجماعة إنها بغرض دعم الفلسطينيين في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وركزت الهجمات على منطقة مضيق باب المندب.

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