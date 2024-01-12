الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

على مدار أسبوع.. ننشر حالة الطقس في مصر وموعد سقوط الأمطار

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر وموعد سقوط الأمطار في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في مصر، سيكون مائلة للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

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أخبار حالة الطقس الجمعة 12-1-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم في مصر

ووفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سيطرت حالة الطقس الباردة على القاهرة الكبرى، حيث اتجهت درجات الحرارة نحو الانخفاض التدريجي مع وجود تيارات قطبية في طبقات الجو العليا بالبحر المتوسط، ليكون الطقس مائلة للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

ومن المتوقع مع يوم غد السبت 13 يناير 2024، ستكون حالة الطقس أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 % تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 70:50 كم (س) وارتفاع الموج (3.5:2.5 متر).

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وفقًا لخريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي على “فيسبوك”، أنه اعتبارا من السبت المقبل 13 يناير إلى الأحد 14 يناير 2024، أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

على مدار اسبوع.. ننشر حالة الطقس في مصر وموعد سقوط الأمطار

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وفي صباح اليوم الجمعة، تعرضت معظم أحياء مدينة الإسكندرية لهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة يصاحبها رياح جنوبية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لليوم الثالث على التوالي تزامنًا مع نوة الفيضة الكبرى، وذلك دون تأثير على حركة المرور.

تشهد محافظة الإسكندرية، استمرار حالة التقلبات الجوية، مع هطول الأمطار الغزيرة إلى المتوسطة، وانخفاض درجات الحرارة، ونشاط لحركة الرياح، وتسجل درجات الحرارة العظمى 18 درجة، والصغرى 11 درجة.

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