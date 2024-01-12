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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

في ذكراها.. الأناقة والموضة في حياة الفنانة ليلي فوزي (صور)

ليلى فوزي
ليلى فوزي

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنانة القديرة ليلى فوزي، ورحلت عن عالمنا في 12 يناير 2005 عن عمر ناهز الـ86 عامًا.

تعد الفنانة ليلى فوزي من ضمن أكثر الفنانات أناقة وجمالًا، واستطاعت خطف قلوب الجماهير بسبب تألقها أمام الكاميرات خلال مسيرتها الفنية، وبسبب جمالها المختلف والمميز حصلت على لقب "فرجينيا السينما المصرية وجميلة الجميلات".

الأناقة والموضة في حياة الفنانة ليلى فوزي 

وتزامنًا مع ذكرى رحيل “فرجينيا السينما المصرية” الفنانة ليلى فوزي، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير تفاصيل ومعلومات لا تعرفها عن الراحلة ليلى فوزي، وكيف شكلت الأناقة والموضة عامل رئيسي في أعمالها، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

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الأناقة والموضة في حياة الفنانة زبيدة ثروت (صور)

الأناقة والموضة في حياة الفنانة ليلى فوزي (صور)

تعرف الفنانة ليلى فوزي، بأنها من أجمل الفنانات اللاتي ظهرن في تاريخ السينما المصرية، واعتمدت خلال مسيرتها الفنية على الأناقة والموضة وارتدائها الفساتين الملونة والمميزة التي استطاعت من خلالها خطف الأنظار.

الأناقة والموضة في حياة الفنانة ليلى فوزي (صور)

وبدأت الفنانة ليلى فوزي مشوارها الفني بعد أن فازت بلقب ملكة جمال مصر عام 1940، وكان جمالها الفائق بوابة دخولها إلى عالم الفن، حيث بدأت مسيرتها الفنية عام 1941 في فيلم مصنع الزوجات بطولة أنور وجدي ومحمود ذو الفقار.

الأناقة والموضة في حياة الفنانة ليلى فوزي (صور)

واعتمدت الفنانة ليلى فوزي على استخدام الميك أب الحاد الذي يعمل على تحديد ملامحها البريئة والمميزة، أما عن قصات الشعر في كانت من ضمن النجوم عشاق الشعر القصير، وارتداء الإكسسوارات المختلفة التي تبرز جمال ملابسها.

الأناقة والموضة في حياة الفنانة ليلى فوزي (صور)

ولأن ليلى فوزي ولدت لأب مصري وأم تركية، فهذا شكل في شخصيتها وجعل منها فنانة مختلفة، وكان والدها تاجر أقمشة يمتلك محلات في القاهرة ودمشق وإسطنبول، لتكون “ليلى فوزي” قادرة على اختيار الملابس المناسبة لها وتليق بعمرها وستجذب بها الجماهير ونجوم الوسط دون عناء.

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